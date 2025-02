Deutschland vs. Bulgarien, Basketball EM-Qualifikation heute live: Wer zeigt / überträgt das DBB-Team im TV und Livestream?

Das DBB-Team kann heute gegen Bulgarien das EM-Ticket perfekt machen. Hier die Infos zum Qualifikationsspiel.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat das Ticket für die Europameisterschaft, die 2025 in Lettland, Finnland, Zypern und Polen steigen wird, bereits so gut wie sicher. Mit einem weiteren Sieg gegen Bulgarien kann das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú am heutigen Sonntag (23. Februar) jedoch alles klar machen. Das Duell in der Brose Arena in Bamberg geht um 17.30 Uhr los.

Das erste Aufeinandertreffen in der Gruppe D der EM-Quali gewannen die Bulgaren mit 67:62. Das DBB-Team führt die Tabelle aber trotzdem noch an, die besten drei Teams qualifizieren sich für das Großereignis.