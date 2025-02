Bärenstarker Auftritt in Montenegro: Deutschlands Basketballer haben das EM-Ticket fast sicher

Die Weichen für die EM-Teilnahme des DBB-Teams sind in Monetengro endgültig gestellt, am Sonntag soll daheim der finale Schritt gemacht werden.

Die Europameisterschaft winkt: Die deutschen Basketballer haben ihre Pflichtaufgabe mit Bravour gelöst und das EM-Ticket fast in der Tasche. Ohne die NBA-Stars um Dennis Schröder besiegte das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú am Donnerstag Montenegro im vorletzten Qualifikationsspiel in Podgorica hochüberlegen mit 95:76 (50:38). Rechnerisch sind die Deutschen noch nicht durch, doch die Chancen stehen hervorragend.