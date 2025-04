Alba Berlin vs. FC Bayern München, BBL Finale Spiel 3 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Basketball im TV und Livestream?

In den Finals der BBL steht heute das dritte Spiel zwischen Alba Berlin und Bayern München an. Hier in diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr das Match live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Pokalsieger Bayern München ist im zweiten Play-off-Finale um die Meisterschaft gegen Ex-Champion Alba Berlin auf dem Weg zum Double etwas unerwartet gestolpert. Durch eine 70:79-Pleite in eigener Halle musste das Team des spanischen Erfolgscoaches Pablo Laso in der Best-of-five-Serie 48 Stunden nach dem Auftakterfolg (79:67) den 1:1-Ausgleich hinnehmen.

In den nächsten beiden Duellen am Mittwoch (20.30 Uhr) und Freitag (18 Uhr) hat Berlin gegen den favorisierten Hauptrundensieger Heimrecht und kann mit zwei Erfolgen vor eigenen Fans sein zwölftes Meisterstück perfekt machen.