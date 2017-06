Fultz zu Philly, Ball ein Laker, Smith zu Dallas

Erlebe

deinen Sport

live NBA Fr Live NBA Draft 2017 MLB Sa 01:10 Indians -

Twins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Rockies MLB Sa 04:15 Giants -

Mets MLB Sa 19:05 Yankees -

Rangers MLB Sa 22:10 Marlins -

Cubs MLB Sa 22:10 Indians -

Twins MLB So 04:10 Dodgers -

Rockies MLB So 19:10 Indians -

Twins MLB So 22:05 Giants -

Mets MLB So 22:10 Dodgers -

Rockies MLB So 22:10 Mariners -

Astros MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros

Markelle Fultz von der Washington University wurde beim NBA Draft 2017 an erster Stelle von den Philadelphia 76ers gewählt. An Position zwei wählten ziehen.

Die Sixers hatten sich erst wenige Tage vor dem Draft den ersten Pick von den Boston Cetlics ertradet. Diesen nutzte Philly wie erwartet und wählte den hochtalentierten Markelle Fultz aus. Der Point Guard legte als Freshman der Washington University 23,2 Punkte und 5,9 Assists auf. "Es ist eine große Ehre", erklärte Fultz. "Als ich meinen Namen gehört habe, war es, als würde Gott mich rufen."

Nach den Sixers waren die Lakers an der Reihe, die ebenfalls das taten, was alle erwartet hatten - sie wählten Lonzo Ball von UCLA, der mit seinem omnipräsenten Vater zugegen war. "Er wird die Lakers direkt in die Playoffs führen", sagte LaVar Ball über seinen Sohn. Lakers-Coach Luke Walton nahm dazu aber direkt Stellung und wollte seinem Team und dem Rookie diesen Druck nicht auferlegen.

Die Celtics, die ursprünglich an erster Stelle hätten picken dürfen, sicherten sich an dritter Stelle Flügelspieler Jayson Tatum von der Duke University, der als hervorragender Scorer gilt. Die Celtics standen ohnehin im Fokus an diesem Abend: Angeblich wurden intensive Gespräche mit den Indiana Pacers geführt bezüglich eines Trades von Paul George. Diese Gespräche wurden aber dann doch ausgesetzt.

Dafür gab es einen anderen Blockbuster-Trade: Den Minnesota Timberwolves gelang es, den begehrten Jimmy Butler von den Chicago Bulls loszueisen. Im Gegenzug wechseln Zach LaVine und Kris Dunn in die Windy City. Nähere Informationen gibt es hier.

Die Dallas Mavericks durften an neunter Stelle aktiv werden und sicherten sich in Dennis Smith Jr. einen der zahlreichen talentierten Point Guards des Jahrgangs. Er hatte in der NCAA für North Carolina State 18,1 Punkte und 6,2 Assists aufgelegt. Eine Position vorher, also an achter Stelle, hatten die New York Knicks den vielleicht talentiertesten Europäer gezogen: Point Guard Frank Ntilikina aus Frankreich.

Der Deutsche Isaiah Hartenstein wurde in der ersten Runde nicht berücksichtigt.

Die Top 15 Picks im Überblick