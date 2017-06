Wir sind MLB!

Erlebe

live MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League

SPOX ist nicht nur NBA und NFL - SPOX ist jetzt auch Major League Baseball! Ab sofort sind wir das offizielle Zuhause der MLB in Deutschland. Video-Highlights, Analysen, exklusive Interviews - so umfassend wurde in Deutschland noch nie über den besten Baseball auf diesem Planeten berichtet.

Liebe SPOX-User, liebe MLB-Fans!

Schon fast drei Monate sind die Boys of Summer wieder unterwegs. Das Ziel wie immer: Bälle über den Zaun prügeln! Die Saison 2017 der Major League Baseball ist in vollem Gange und hat den Amerikanern ihre traditionell liebste Freizeitbeschäftigung zurückgegeben.

Nach dem dramatischen Finish in Spiel 7 der World Series 2016 endete der jahrzehntelange Fluch der Chicago Cubs: Nach 108 Jahren ohne Titel durften die "Lovable Losers" wieder feiern. Doch bisher tut sich der Topfavorit auf die Titelverteidigung schwer, was die Tür für den einen oder anderen Überraschungskandidaten geöffnet hat. Auch die New York Yankees sind wieder vorne mit dabei. Und dann gibt es ja noch den Deutschen Max Kepler bei den Minnesota Twins, in dem absolutes Superstar-Potenzial schlummert.

Erlebe die MLB Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Doch das sind nur einige unter vielen MLB-Storylines, die uns in den kommenden Monaten begleiten werden. Denn - und das ist uns eine ganz besondere Freude und große Ehre - wir sind ab sofort die offizielle deutsche MLB-Destination. Nach Vorbild der NBA und NFL ist SPOX nun auch die offizielle neue Heimat der Major League Baseball in Deutschland!

Die Partnerschaft mit der MLB erfüllt uns nicht nur mit Stolz. Wir sehen sie auch als eine besondere Verpflichtung, das bislang schlummernde Potenzial der MLB in Deutschland auszuschöpfen und allen Sport-Fans zu zeigen, was Baseball insgesamt aus - und aus unserer Sicht zu etwas ganz Besonderem macht. Wir wollen Euch zeigen, warum Baseball eben doch geil ist!

Baseball für alle - auf allen Wegen

Wir versorgen euch mit Video-Highlights, Hintergrundberichten und topaktuellen News zur besten Baseball-Liga der Welt. Gleichzeitig wird es einige unter Euch geben, die mit dem ominösen Keulenball noch gar nichts anfangen können. Das wissen wir. Deshalb haben wir uns groß auf die Fahnen geschrieben, einerseits für die Hardcore-Fans zu berichten, andererseits den Sport aber auch für Euch Neulinge aufzuschlüsseln und Euch den Einstieg in die faszinierende Baseball-Welt so leicht wie möglich zu machen.

Schon in den letzten Jahren haben wir bei SPOX von den Highlights der MLB wie dem All-Star Game und der World Series, oder zuletzt auch vom World Baseball Classic, berichtet. Jetzt haben wir die Chance, unsere Coverage noch einmal deutlich auszuweiten. Um unsere SPOX-Baseball-Experten Marcus Blumberg und Stefan Petri haben wir ein MLB-Team aufgebaut, das die Leidenschaft für den Sport mit Euch teilt.

Ob es tägliche Spielberichte und topaktuelle Video-Highlights aus der Nacht, Analysen zu ausgewählten Topspielen, Diskussionsrunden, Power Rankings oder exklusive Interviews sind - all das und mehr wird in unserem umfangreichen Portfolio vertreten sein. Dazu bieten wir euch natürlich auch eine deutsche Facebook-Seite sowie Twitter und Instagram, sodass ihr auch dort jederzeit auf dem Laufenden bleibt und mitdiskutieren könnt.

MLB live auf DAZN

Neben der täglichen Coverage werden wir uns natürlich auch Themen abseits des Ballparks widmen, bunte Geschichten erzählen oder Einblicke in die Regeln und die Kunst des Spiels geben. Selbstverständlich haben wir auch die reiche, fast 150-jährige Historie der Major League Baseball im Blick, stellen Legenden vor und schauen zurück auf bedeutende Ereignisse.

Aber das ist noch nicht alles! Denn unser Partner DAZN ist ebenfalls groß in den Baseballzirkus eingestiegen und zeigt pro Saison mehr als 600 Spiele aus der MLB live! Holt Euch topaktuelle Informationen und alle Hintergründe bei uns auf SPOX und gebt Euch dann die volle Action live auf DAZN. Es ist die perfekte Kombination aus schriftlichem Content und bewegten Bildern. "Ich freue mich, dass SPOX und DAZN so umfangreich über die MLB berichten werden", sagt Max Kepler exklusiv gegenüber SPOX. "Damit bricht für den Sport in Deutschland eine neue Ära an."

Im Laufe der Saison haben wir darüber hinaus noch die eine oder andere Überraschung für Euch parat.

Wir sind brutal heiß auf diese neue Aufgabe und hoffen, dass auch Ihr Spaß an unserer neuen MLB-Seite und unserer umfangreichen Coverage haben werdet!

Euer SPOX- und MLB-Team