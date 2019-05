Eintracht Frankfurt und die Liebeserklärung an den Fußball: Dinge, die man nicht kaufen kann

Eintracht Frankfurts märchenhafte Reise durch Europa findet mit dem 1:1 im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea ihren emotionalen Höhepunkt. Besonders das Geschehen außerhalb des Spielfelds macht deutlich, dass es in der von Geld nur so wimmelnden Fußballwelt auch noch Dinge gibt, die man nicht kaufen kann.

Der Frankfurter Römer war am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr nahezu leergefegt. Hier und da ließen sich zwar ein paar schwarz-weiße Schals erspähen und die seit dem feucht-fröhlichen Auswärtsspiel in Donezk eingebürgerten "Uh, Dawai, Dawai"-Rufe vernehmen. Der harte Kern der Eintracht-Fans aber, so hörte man, steckte noch immer in den letzten Choreographie-Vorbereitungen.

Zum Heim-Abschluss der famosen Reise durch Europa sollte das Waldstadion noch einmal in besonderem Glanz erstrahlen. Und das tat es. Die monströse Fan-Kutte, an der die Ultra-Gruppierungen aus der Nordwestkurve zwei Wochen lang fleißig in einer großen Lagerhalle herumgemalt, -genäht und -geklebt hatten, übertraf noch einmal alles bisher Dagewesene.

Der Verein, sogar Teile der Mannschaft und des Trainerteams, unterstützten das kostspielige Projekt zwar mit finanziellen Zuschüssen. Mit wie viel Liebe zum Detail die Anhänger aber schließlich diese atemberaubende Atmosphäre schufen, hatte keinen Preis.

Eintracht Frankfurt: Monster-Choreo! SGE-Fans reißen die Hütte ab © getty 1/8 Diese Fahne wird wohl irgendwo in Frankfurt eingerahmt. Für solche Abende nehmen die Eintracht-Fans auch mal Jahre der sportlichen Talfahrt hin. Die Atmosphäre im Stadion stellte dies einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis. © getty 2/8 Ein Blick auf die Tribüne - lange vor dem Anpfiff: Die nächste Monster-Choreo ließ sich da schon erahnen. © getty 3/8 Zunächst wurden jedoch fein-säuberlich die Sitzbänke ausgebaut. Für Stimmung braucht man eben Platz. © getty 4/8 Ganz nach dem Motto: Wer sitzt verliert. Also, weg damit! © getty 5/8 Im Hintergrund stets das große Ziel, der große Traum vom Finale. © getty 6/8 Endlich ging es los. Die gesamte Commerzbank Arena verwandelte sich in eine Monster-Choreo. © imago 7/8 Ist das geil oder ist das geil? © imago 8/8 Sämtliche Fanclubs fanden einen Platz auf dem riesigen Banner in der Kurve.

Eintracht-Werte kann man nicht kaufen

Das sahen auch die sichtlich beeindruckten Spieler des Gegners so. Cesar Azpilicueta, der in seiner langen Karriere schon so einige Hexenkessel aus nächster Nähe kennen gelernt hatte, schwärmte etwa von einer "unglaublichen Stimmung im gesamten Stadion". Eine Aussage, die nicht zu einhundert Prozent zutraf, war der Gästeblock doch nicht einmal ansatzweise ausverkauft.

Man hätte beim Blick dorthin fast schon meinen können, ein Dorfverein gastiere da im Frankfurter Stadtwald. Tatsächlich handelte es sich bei dem Herausforderer aber um den großen FC Chelsea, den sechsmaligen englischen Meister und aktuellen Tabellenvierten der Premier League. Doch der große FC Chelsea ist in erster Linie nur so groß, weil er von den Milliarden eines russischen Oligarchen profitiert.

Tradition und Treue, Hingabe und Zusammenhalt, Leidenschaft und Mentalität - all das kann man nicht kaufen. Man kann nicht einfach so ein Team kaufen, das die Europa League auch nach 46 Pflichtspielen noch als Privileg und nicht als notwendiges Übel betrachtet, um ja vielleicht noch über Umwege in die Champions League zu gelangen. Man kann auch keine Fans kaufen, die selbst noch 20 Minuten nach dem Abpfiff jubelnd ihre Fahnen schwenken und die Vereinshymne aus tiefster Inbrunst trällern.

"Ohne diese Unterstützung wären wir nie so weit gekommen"

"Es war so laut, man hat kaum sein eigenes Wort verstanden", berichtete Danny da Costa bei DAZN, nachdem die "Unplugged"-Version des Kultsongs "Im Herzen von Europa" verstummte. Mijat Gacinovic befand wenig später in der Mixed Zone: "Mit unseren Fans sind wir immer zu zwölft auf dem Platz. Ohne diese Unterstützung wären wir nie so weit gekommen."

Das aus Eintracht-Sicht Schöne an der ganzen Sache: Vielleicht geht es noch weiter. Ein 1:1 vor heimischem Publikum ist kein besonders gutes Hinspiel-Resultat. Ein schlechtes - erst recht, wenn man die Ausfälle von Ante Rebic (Gelbsperre) und Sebastien Haller (Bauchmuskelverletzung) sowie den starken Auftritt der Blues über weite Strecken der zweiten Halbzeit miteinrechnet - aber auch nicht.

Noten und Einzelkritiken zu Frankfurt - Chelsea: Trapp hält SGE im Wettbewerb © imago 1/27 Eintracht Frankfurt hat sich im Halbfinal-Hinspiel der Europa League ein 1:1 gegen Chelsea erkämpft. Nach guter Anfangsphase der SGE drehten die Blues auf - vor allem ein Youngster überzeugte. Trapp rettete die SGE ein ums andere Mal vor der Pleite. © getty 2/27 Kevin Trapp: Kaum geprüft, aber vor allem in der 2. Hälfte einige Male stark zur Stelle. Beim Gegentor ohne Chance, beim Lattenknaller vom Luiz noch leicht dran. Note: 2,5. © getty 3/27 Danny da Costa: Wie immer unermüdlich und in zahlreiche gefährliche Angriffe involviert. Eroberte neun Mal den Ball, leistete sich aber zu viele Ballverluste (17). Brandgefährliche Hereingabe in der Schlussphase. Note: 3,5. © getty 4/27 David Abraham: Hatte den ersten Abschluss der Partie und hätte kurz vor Schluss für den Sieg sorgen können. In der Defensive mit einer unaufgeregten Leistung ohne Patzer. Note: 3,5. © getty 5/27 Makoto Hasebe: Half in der 1. Hälfte dabei, dass Zentrum zu stabilisieren, leistete sich aber einige Fehler. Bei Pedros Schuss zu weit vom Gegner weg (27.), ebenso beim Versuch von Loftus-Cheek (42.). Schlimme Zweikampfquote (22,2 Prozent). Note: 4,5. © getty 6/27 Martin Hinteregger: Gewann wichtige Zweikämpfe, lieferte sich mit Olivier Giroud ein Privatduell und entnervte diesen. In Halbzeit zwei schwächer, aber insgesamt überzeugend. Note: 3. © getty 7/27 Simon Falette: Sehr solide, übernahm häufig den Spielaufbau mit Seitenverlagerungen (28 Pässe), verlor aber mit etwas Pech den entscheidenden Zweikampf vor dem 1:1. Note: 3. © getty 8/27 Sebastian Rode: Nach starkem Laufweg übel von Christensen gefoult (19.), spulte sein gewohnt hohes Pensum ab und strahlte auch in der gegnerischen Hälfte Ruhe aus. Heftiger Zusammenprall mit Jorginho kurz nach der Pause. Note: 3,5. © getty 9/27 Gelson Fernandes: Unauffälliges Spiel des Schweizers. Nur selten ins Spiel eingebunden, verlor gemeinsam mit Nebenmann Hasebe zunehmend die Kontrolle über die Zentrale. Verließ als erster Frankfurter das Feld. Note: 4. © getty 10/27 Filip Kostic: Maßflanke zur Führung, in viele Zweikämpfe auf seiner linken Außenbahn verwickelt, mit mäßigem Erfolg (33,3 Prozent). Dennoch belebendes Element bei der Eintracht. 5 Flanken, 62 Ballaktionen (beides Topwerte). Note: 2,5. © getty 11/27 Mijat Gacinovic: Sehr agil und spielfreudig, auch wenn bei Weitem nicht alles gelang. Holte sich viele Bälle in der eigenen Hälfte ab, im letzten Drittel aber zu ungenau. Note: 3,5. © getty 12/27 Luka Jovic: Versenkte Kostics Flanke mit seinem einzigen Torschuss perfekt im langen Eck und beendete damit seine Durststrecke von 367 Minuten ohne Tor. Ansonsten bemüht, aber in einer schwachen zweiten Frankfurter Hälfte abgemeldet. Note: 3. © getty 13/27 Goncalo Paciencia (ab 73.): Kam für Ferndandes und konnte einige Akzente setzen. Erst verpasste er den Ball (aus Abseitsposition) knapp, dann wurde er geblockt. Ohne Bewertung. © getty 14/27 Jetro Willems (ab 91.): Ersetzte den ausgelaugten Gacinovic für die letzten Sekunden. Ohne Bewertung. © getty 15/27 Kepa: Der Spanier konnte beim starken Kopfball von Jovic zum 0:1 nicht viel ausrichten, war ansonsten kaum gefordert. Note: 3,5. © getty 16/27 Cesar Azpilicueta: In der Anfangsphase in den Duellen mit Kostic oft zu nachlässig oder einfach überlaufen. Stabilisierte sich nach dem Seitenwechsel, leistete nach vorne aber kaum einen Beitrag fürs Chelsea-Spiel. Note: 4. © getty 17/27 Andreas Christensen: Dem früheren Gladbacher merkte man vor allem im ersten Durchgang die fehlende Spielpraxis an. Oft mit schlechter Antizipation, daher nach 18 Minuten mit Gelb verwarnt. Verlor zudem Jovic vor dem 0:1 aus den Augen. Note: 4,5. © getty 18/27 David Luiz: Kam beim 0:1 gegen Jovic zwar zu spät und sah nicht gut aus. Gefiel ansonsten mit mutiger Spieleröffnung, war klug im Zweikampf. Zudem mit starkem Freistoß an die Latte (60.) und in der 77. Minute beinahe per Kopf erfolgreich. Note: 3. © getty 19/27 Emerson: Hier und da am Ball zu sorglos, zudem in der ersten Halbzeit offensiv nicht existent. Arbeitete sich defensiv dann nach und nach in die Partie und setzte in Halbzeit zwei sogar ein paar Akzente nach vorne. Note: 4. © getty 20/27 Jorginho: Wirkte in der ersten Halbzeit überhaupt nicht wach, hinkte mental hinterher und war kaum ein Faktor im Spielaufbau. Wie das gesamte Team nach Wiederanpfiff deutlich verbessert und der fußballerische Anführer, den Sarri erwartet. Note: 4. © getty 21/27 N'Golo Kante: Stark in der Balleroberung, sehr griffig und vor allem in der zweiten Halbzeit immer wieder überzeugend als Box-to-Box-Spieler. Leitete so zum Beispiel Loftus-Cheeks gute Chance in der 54. Minute ein. Note: 3. © getty 22/27 Ruben Loftus-Cheek: Insgesamt bester Chelsea-Akteur. Bereitete den Ausgleichstreffer clever vor. Hatte nach starkem Solo und Doppelpass mit Pedro das 2:1 auf dem Fuß (54.). Seinen satten Linksschuss wehrte Trapp gut ab (74.). Note: 2,5. © getty 23/27 Willian: Uninspirierter Auftritt des Brasilianers. Versuchte es oft im Eins-gegen-Eins, dabei aber nur selten erfolgreich, zudem mit einigen Unkonzentriertheiten im Passspiel. Beste Aktion war sein harmloser Abschluss in der 57. Minute. Note: 4,5. © getty 24/27 Olivier Giroud: Leistete sich den Fehlpass, der das 0:1 einleitete. Rieb sich zwar von Beginn an auf, hing in der ersten Halbzeit aber komplett in der Luft. Nach der Pause dann zumindest mit etwas Torgefahr und leicht verbessert. Note: 4,5. © getty 25/27 Hatte nicht den besten Start, setzte einen Distanzschuss aber nur knapp neben den Kasten (27.). Machte dann eiskalt das wichtige 1:1, hatte im zweiten Durchgang einige gute Dribblings und bereitete Loftus-Cheeks gute Chance (54.) vor. Note: 2,5. © getty 26/27 Eden Hazard: Kam in der 61. Minute für Willian. Setzte einen Nachschuss nach Loftus-Cheeks guter Chance (74.) daneben, alleine seine Präsenz tat Chelseas Spiel gut. Starker Freistoß, den Luiz beinahe verwertete (77.), ansonsten aber eher blass. Note: 3. © getty 27/27 Mateo Kovacic: Kam kurz vor Schluss in die Partie, wurde dabei bis auf einen Ballverlust nicht mehr auffällig. Keine Bewertung.

Frankfurt-Trainer Hütter fragt: "Was haben wir zu verlieren"

"Chelsea hat uns phasenweise schon vor Riesenprobleme gestellt. Aber wie die Mannschaft in der zweiten Halbzeit sich aus dieser Umklammerung herausgequält hat, was sie die letzten 15 Minuten noch einmal abgerissen hat, war a la bonne heure", lobte Sportdirektor Fredi Bobic.

Trainer Adi Hütter sprach von einem "Achtungserfolg gegen eine absolute Topmannschaft" und stellte im Hinblick auf das Rückspiel an der Londoner Stamford Bridge am kommenden Donnerstag die berechtigte Frage: "Was haben wir zu verlieren?"

Die Eintracht hat in den vergangenen Monaten nur gewonnen. Auch über die deutsche Landesgrenze hinaus. Die beherzte Leistung gegen das vor Weltklassespielern nur so strotzende Chelsea war der emotionale Höhepunkt einer in jedem Fall denkwürdigen Reise durch Europa. Eine Liebeserklärung an den Fußball. Auf dem Rasen und auf den Rängen. Mit den Worten von Bobic: "Wir haben heute alles gesehen, was den Fußball ausmacht."