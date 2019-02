FC Bayern - Kommentar zu Niko Kovac: Auf Klinsmanns Spuren

Nach der Pleite in Leverkusen werden die Zweifel an Niko Kovac wieder lauter. Das hat sich der Trainer des FC Bayern selber zuzuschreiben. Ein Kommentar von SPOX-Chefredakteur Martin Volkmar.

Karl-Heinz Rummenigge hat dieser Tage verraten, dass es in seiner Amtszeit als Vorstandsvorsitzender nur einen Trainer gab, der überhaupt nicht zum FC Bayern passte.

Die Rede war von Jürgen Klinsmann, der vor genau zehn Jahren in München krachend scheiterte. Damals hatte der Coach allerdings bis in den April fast alle Karten selber in der Hand, erst nach dem chancenlosen Duell gegen den FC Barcelona im Champions-League-Viertelfinale und einem 1:5-Debakel beim späteren Meister Wolfsburg wurde der Ex-Bundestrainer gefeuert.

Vor allem seine Aussage bei der Vorstellung, er wolle jeden Spieler besser machen, flog Klinsmann um die Ohren. Niko Kovac hat einen fast identischen Satz bei seiner Vorstellung im letzten Juli gesagt - und nicht nur deshalb droht dem Kroaten nun ein ähnliches Schicksal wie Klinsmann.

FC Bayern: Bankdrücker sorgen für Unruhe

Was nicht nur, aber auch daran liegt, dass sich im Gegensatz zu seiner Ankündigung kein Spieler wirklich verbessert hat, im Gegenteil. Die einstigen Stammkräfte wie Hummels, Boateng, Alaba, Müller, James oder Martinez sind teilweise weit von einstiger Bestform entfernt, so dass dem Rekordmeister beinahe zwangsläufig die Stabilität fehlt. Gleichzeitig sorgen einige der Bankdrücker aber intern für Unruhe, weil sie ihre Degradierung ungeachtet guter sportlicher Gründe nicht akzeptieren wollen.

Doch auch die potenziellen Nachrücker wie Kimmich und Süle konnten ihren Führungsanspruch in den entscheidenden Spielen bislang nicht untermauern, bei der 1:3-Pleite in Leverkusen gehörten beide zu den schwächsten Spielern.

Trotz zuletzt sieben Siegen in Serie verfestigt sich der Eindruck, dass die Bayern von jedem halbwegs potenten Gegner mit relativ einfachen Mitteln vor große Probleme gestellt werden können. Deshalb war die nach der ersten Halbzeit eigentlich völlig unnötige Niederlage in Leverkusen ein herber Rückschlag für die Münchner Titelambitionen.

Einzelkritiken und Noten zu Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München © getty 1/29 Leon Goretzka trifft immer, Robert Lewandowski nur aus dem Abseits. Thomas Müller leistet zwar eine Vorlage, aber enttäuscht trotzdem. Der beste Leverkusener ist Julian Brandt. Die Einzelkritiken und Noten zu Bayer Leverkusen - FC Bayern. © getty 2/29 Lukas Hradecky: Sein Spiel war von vielen kleinen Unsicherheiten geprägt, die zu seinem Glück aber ohne Folgen blieben. Beim 0:1 war er chancenlos. Note: 4. © getty 3/29 Mitchell Weiser: Immer wieder drängte er nach vorne und setzte offensive Impulse. Stark blockte er einen James-Kopfball in der 74. Note: 3. © getty 4/29 Jonathan Tah: Im Vorfeld des 0:1 patzte er gleich zweimal. Zuerst kam Tah bei Coman nicht hinterher, dann stand er zu weit weg vom einköpfenden Goretzka. Verlor einige Laufduelle mit Coman. Stark aber seine Zweikampfquote von knapp 89 Prozent. Note: 3,5. © getty 5/29 Sven Bender: In der 15. Minute klärte er eine Bayern-Chance erst stark, verletzte sich dabei aber und musste behandelt werden. Es ging aber weiter für ihn - solide spielte er die Partie zu Ende. Note: 3,5. © getty 6/29 Wendell: Etwas weniger aktiv als Weiser auf der anderen Seite. Sah Gelb. Note: 3,5. © getty 7/29 Kai Havertz: Blieb relativ unauffällig und musste kurz vor der Pause verletzt vom Platz. Note: 4. © getty 8/29 Charles Aranguiz: Bewies viel Zug nach vorne. Teilweise ging er zu wild in die Zweikämpfe und holte sich auch eine Gelbe Karte ab. Sehr stark leitete er das 2:1 ein. Note: 2,5. © getty 9/29 Julian Brandt: Einige Male löste er sich technisch gekonnt aus größter Bedrängnis, das 3:1 legte er hervorragend auf. Gewann über 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2. © getty 10/29 Leon Bailey: Ihm war anzumerken wie motiviert er ins Spiel ging - wirklich viel gelang Bailey aber zunächst nicht. Bis zur 53. Minute, als er einen Freistoß aus etwa 25 Metern traumhaft versenkte. Note: 3. © getty 11/29 Kevin Volland: In Mittelstürmer-Manier schob er zum 2:1 ein. Ansonsten blieb Volland aber weitestgehend blass. Note: 2,5. © getty 12/29 Karim Bellarabi: Für ein absichtliches Handspiel sah er in der ersten Halbzeit die Gelbe Karte. Leiste sich viele Ballverluste. Bereitete aber das 2:1 von Volland vor. Note: 3. © getty 13/29 Julian Baumgartlinger: Wurde kurz vor der Pause für den verletzten Havertz eingewechselt. Stark seine Passquote von knapp 95 Prozent. Note: 3. © getty 14/29 Lucas Alario: Perfekter Joker! Kam in der Schlussphase für Bailey und traf direkt zum 3:1. Keine Benotung. © getty 15/29 Paulinho: In der Nachspielzeit für Bellarabi eingewechselt. Keine Benotung. © getty 16/29 Sven Ulreich: In der ersten Halbzeit komplett unterbeschäftigt. Bei der ersten gefährlichen Aktion musste er hinter sich greifen: Baileys Freistoß landete in der Torwartecke. Bei den beiden weiteren Gegentoren war er chancenlos. Note: 4. © getty 17/29 Rafinha: Wurde nach einer unauffälligen Vorstellung in der Schlussphase ausgewechselt. Note: 4. © getty 18/29 Mats Hummels: Sowohl im Defensiv- als auch im Aufbauspiel gut. Hummels fing etliche gefährliche Pässe ab und spielte den Ball mehrmals stark in die Spitze. Hatte Glück, dass sein Handspiel im Strafraum in der 2. Minute nicht geahndet wurde. Note: 3,5. © getty 19/29 Niklas Süle: Nicht so auffällig wie sein Nebenmann Hummels. Vor dem 2:1 grätschte er gegen Flankengeber Bellarabi, wurde dabei aber getunnelt. Note: 4. © getty 20/29 David Alaba: Setzte im Angriffsspiel mehr Akzente als Rafinha, wirklich gefährliche Situationen kreierte Alaba aber keine. Das 1:2 und das 1:3 fielen über seine Seite. Note: 4. © getty 21/29 Joshua Kimmich: Spielte mal wieder im defensiven Mittelfeld und wollte sich dort als Aggressiv-Leader präsentieren - sah früh Gelb und war dann rotgefährdet. Nach Rafinhas Auswechslung rückte er in der Schlussphase wieder nach rechts hinten. Note: 4. © getty 22/29 Leon Goretzka: Mit seinem Kopfball-Treffer zum 1:0 setzte er seine Torserie fort. Goretzka war es auch, der den Ball im Vorfeld des Treffers eroberte. Ansonsten eine sehr unauffällige Vorstellung, mit Abstand am seltensten aller Bayern am Ball. Note: 3,5. © getty 23/29 Thomas Müller: Mit seiner Flanke bereitete er Goretzkas Tor vor. In den meisten anderen Aktionen wirkte er unglücklich. Müller verzeichnete eine Passquite von nur knapp 70 Prozent. Sein einziger Schuss wurde geblockt. In der 74. für Gnabry raus. Note: 4. © getty 24/29 James: Bei seinem Startelf-Comeback zeigte er sich bemüht, war oft am Ball und spielte gute Pässe. In letzter Konsequenz aber zu ineffektiv. Wurde in der Schlussphase für Davies ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 25/29 Kingsley Coman: Der Auffälligste beim FC Bayern. Mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke riss er Lücken in die Leverkusener Defensive und suchte dann den Abschluss - dabei ließ er aber stets die nötige Präzision vermissen. Note: 3. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Hatte Pech, dass er bei seinem vermeintlichen Treffer zum 2:0 ganz knapp im Abseits stand. Ansonsten nicht gefährlich. Ließ sich immer wieder tief ins Mittelfeld fallen und schuf so Räume für seine Mitspieler. Note: 4. © getty 27/29 Serge Gnabry: Kam in der 74. Minute für Müller ins Spiel, konnte aber nicht die gewünschten Impulse setzen. Keine Benotung. © getty 28/29 Alphonso Davies: Durfte nach seiner Einwechslung für James ein bisschen Spielpraxis sammeln. Mischte bei einer Rudelbildung mit. Keine Benotung. © getty 29/29 Renato Sanches: Wurde in der Schlussphase eingewechselt. Keine Benotung.

Niko Kovac wirkt ratlos und passiv

Vor allem, weil Kovac einmal mehr ratlos und passiv wirkte. Für all das, was er hinterher zu Recht kritisierte - fehlende Kompaktheit, mangelnde Aggressivität, defensive Anfälligkeit, individuelle Patzer und nicht vorhandener Killerinstinkt - trägt Kovac letztlich die Verantwortung.

Dem Ex-Frankfurter ist es seit seinem Dienstantritt in München nicht gelungen, eine sichtbare Spielphilosophie zu etablieren. Vielmehr mangelt es dem Team an Dominanz und Konstanz über 90 Minuten, was schon vor einer Woche gegen Abstiegskandidat Stuttgart beinahe verheerende Folgen gehabt hätte. Es wirkt, als habe Kovac nur einen Plan A und könne daher nicht mehr entscheidend korrigieren, wenn dieser nicht aufgeht.

Deshalb sind die Bayern in dieser Saison von guten Kontrahenten mit starken Einzelspielern recht einfach zu knacken. Meist genügt schon aggressives Pressing und schneller Umschaltfußball, um Fehler zu provozieren und teilweise riesige Lücken in der Rückwärtsbewegung aufzureißen.

Es spricht wenig für die Wende unter Kovac

Das Duell gegen Leverkusens junge Mannschaft war daher eine Art Blaupause für das Champions-League-Achtelfinale gegen die Tempofußballer des FC Liverpool. Daher ist der Schreck nun so groß. Treten die Münchner in zweieinhalb Wochen ähnlich pomadig an der Anfield Road auf, droht ein Debakel wie das 0:4 gegen Pep Guardiolas Barca unter Klinsmann 2009.

Der letzte Bayern-Trainer, der schon im Achtelfinale ausschied, war Louis van Gaal vor acht Jahren. Er wurde wie Klinsmann vorzeitig gefeuert, als die Meisterschaft ebenfalls verloren war. Die Parallelen von 2011 zu dieser Saison sind auch statistisch eklatant.

Es spricht also wenig für die große Wende unter Kovac und vielmehr für einen Neuanfang unter einem anderen Chefcoach. Vielleicht aus Mangel an Alternativen erst im Sommer, vielleicht geht es aber auch ganz schnell. Eine weitere Niederlage am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale in Berlin wäre in jedem Fall ein Brandbeschleuniger.