Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München 3:1: Herber Rückschlag für Bayern – Siegesserie gerissen

Leverkusen beendete seinen Negativlauf nach zuvor sieben erfolglosen Spielen gegen die Bayern seit dem 2:0 am 2. Mai 2015. Es war die längste Serie der Werkself gegen alle aktuellen Bundesligisten.

Seit der Saison 2009/10 gewann Bayern München nur 2 von 10 BL-Gastspielen in Leverkusen (5 Remis, 3 Niederlagen). So wenige Siege holte der FCB sonst bei keinem anderen Klub, bei dem er in diesem Zeitraum öfter als 5-mal antrat.