Werder Bremen gegen VfB Stuttgart - Stimmen: Gomez entschuldigt sich für vergebene Chancen

Der VfB Stuttgart ist zufrieden mit dem Punktgewinn bei Werder Bremen. Mario Gomez hadert mit seinen vergebenen Chancen und dem verpassten Sieg. Werder Max Kruse hingegen findet, Werder hätte den Dreier klar verdient.

Hier sind die Stimmen und Reaktionen zum 23. Spieltag.

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen) ...

... über die wackelige Anfangsphase: "Wir wollten eigentlich mit dem Publikum im Rücken Emotionen schüren. Aber Stuttgart hat es uns clevererweise nicht angeboten. Das Spiel geht mit einem klaren Fehler von uns los. Die Konter von Stuttgart waren immer gefährlich, wir haben uns aber ordentlich ins Spiel reingefuchst. Wir haben uns aber nicht getraut, in die Tiefe zu gehen, um Räume aufzureißen. Stuttgart war sehr mannorientiert. Alles war sehr eng."

... über den verpassten Sieg: "Wir wollten gewinnen. Deswegen bin ich natürlich nicht ganz zufrieden. Inhaltlich war das auch nicht unsere beste Leistung. Den Punkt müssen wir leider akzeptieren. Auch um oben dran zu bleiben, war das heute zu wenig."

... über die Ruhe im Verein: "Wir geben uns ein wenig mehr Zeit für den Erfolg. Aber, glauben Sie mir, Frank Baumann und ich sind genauso ungeduldig wie jeder andere. Aber man braucht eben die Zeit. Und es ist ja noch nicht vorbei. Ich sitze jetzt nicht hier und streiche die Segel. Klar, auch heute fehlte der letzte Punch. Aber die Jungs wissen, wie sie zum Erfolg kommen."

... über sein Zwiegespräch mit Schiedsrichter Robert Hartmann nach der Partie: "Es ist schwierig. Ich habe über 90 Minuten lang nichts gesagt, wie auch in den vergangenen Wochen nicht. Aber dann werde ich vor dem Spiel belehrt und nach dem Spiel belehrt. Irgendwann ist auch mal gut. Ich wollte ihm nur die Hand geben."

Max Kruse (Werder Bremen) ...

... über die Stuttgarter Spielweise und den verschlafenen Start: "Die 80 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit sagen alles über die Spielweise der Stuttgarter. Ab der 50. Minute haben sie nur noch auf Zeit gespielt und versucht, die Bälle rauszukloppen. Es ist unser Fehler, dass wir in den ersten zehn Minuten nicht wach waren. Dass wir so ein Gegentor zulassen. Aus dem Mittelfeld läuft Zuber aufs Tor zu, warum auch immer."

... über den Punkt: "Ich weiß nicht, ob die Punkteteilung verdient ist oder nicht. Das ist auch egal. Wir haben keine Lösungen gefunden. Der Schiedsrichter hat heute auch nicht unbedingt für uns gepfiffen."

... über die Ambitionen des SVW: "Nächste Woche gegen Wolfsburg haben wir in gewisser Weise ein Endspiel um die europäischen Plätze. Da müssen wir beweisen, dass wir das Zeug dazu haben."

Markus Weinzierl (Trainer VfB Stuttgart) ...

... über den Wert des Punktgewinns: "Wir nehmen Selbstvertrauen mit. Wir haben gegen eine gute Bremer Mannschaft dagegengehalten, sind als Team aufgetreten und in Führung gegangen. Wir haben dann zwei hundertprozentige Chancen durch Mario Gomez. In der zweiten Halbzeit hier zu bestehen, ist nicht selbstverständlich. Deswegen sind wir mit dem Punkt zufrieden. Wenn wir so weiterarbeiten, haben wir natürlich zuhause die Chance, gegen Hannover zu gewinnen."

... über die taktischen Anpassungen: "Ich glaube, wir haben heute insgesamt vier Mal das System umgestellt. Wir haben einfach zu wenig Zugriff bekommen. Wir haben es nach der Auswechslung von Kempf zunächst mit drei Sechsern versucht. Auch Badstuber war da schon eine Option, aber dann wären wir vielleicht zu tief gestanden. Also haben wir das System der Bremer gespiegelt, zu diesem Zeitpunkt war es meiner Meinung nach am besten."

Mario Gomez (VfB Stuttgart) ...

... über die Schlussphase: "Ich habe immer noch gehofft, dass wir den Lucky Punch schaffen. Nichtsdestotrotz hatte ich in den letzten 30 Minuten nach der dritten Systemumstellung ein gutes, sicheres Gefühl."

... zu seinen vergebenen Chancen: "Wenn ich eine meiner beiden Chancen mache, steht es 2:0. Bei der ersten Möglichkeit liegt der Ball zwischen meinen Beinen, als ich schießen will. Bei der zweiten Chance habe ich mir erhofft, dass Pavlenka meine Bewegung nach rechts mitmacht, damit ich gegen die Laufrichtung schießen kann. Das Glück ist nicht auf meiner Seite im Moment. Das tut mir leid."

... über den Stellenwert des Punktgewinns: "Mit mehr Selbstbewusstsein spielen wir die Konter vielleicht auch besser aus. Heute war durchaus ein Sieg drin. Dennoch war das heute wieder ein Schritt nach vorne. Der Punkt tut uns gut. Es ist gut, dass wir mit einem kleinen Erfolgserlebnis ins Spiel gegen Hannover gehen."