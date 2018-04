FC Schalke 04 - Gerüchte und News zu S04: Kommt Amiri als Goretzka-Erbe?

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Serie A Quattro Stadi Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

Turin Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea Premier League Lok Moskau -

Ufa First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Primera División Levante -

FC Sevilla Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke Championship Aston Villa -

Derby County Primera División Real Sociedad -

Bilbao Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Serie A Inter Mailand -

Juventus Serie A Crotone -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Serie A Turin -

Lazio

Während die Schalker Führungsriege an der Nachfolge von Leon Goretzka bastelt, steht diesem ein erstes Kennenlernen mit seinem zukünftigen Coach bevor. Beim Derby gab's Besuch einer Legende. Alle News und Gerüchte des Tages zum FC Schalke 04.

Schalke: Kommt Amiri als Nachfolger von Goretzka?

Schalke 04 ist angeblich an einer Verpflichtung von Nadiem Amiri von der TSG Hoffenheim interessiert. Wie der kicker berichtet, besitzt Amiri eine Ausstiegsklausel über 17 Millionen Euro in seinem Vertrag, der noch bis 2020 läuft. Schalke könnte von dieser Klausel Gebrauch machen.

Nachdem Leon Goretzka die Knappen im Sommer Richtung Bayern München verlassen wird, hat Schalke zur kommenden Spielzeit Bedarf im zentralen Mittelfeld.

In der aktuellen Saison erzielte Amiri in 22 Spielen zwei Tore und bereitete zwei weitere vor. Dennoch kam der 21-Jährige in der Rückrunde unter Trainer Julian Nagelsmann nicht mehr richtig zum Zug.

Leon Goretzka über Niko Kovac: "Wird ein schönes Vorstellungsgespräch"

Im Halbfinale des DFB-Pokals empfangen die Königsblauen am Mittwochabend die Frankfurter Eintracht (20.30 Uhr im LIVETICKER). Besonders im Fokus stehen dabei Niko Kovac und Leon Goretzka, die beide im Sommer zum FC Bayern wechseln werden.

"Das wird ein schönes Vorstellungsgespräch", wird ein scherzender Goretzka von Der Westen zitiert. Ab Sommer wird der Mittelfeldspieler unter dem jetzigen Frankfurter Coach trainieren. Viele Berührungspunkte zwischen den beiden habe es laut Goretzka aber "noch nicht" gegeben.

Raul: "Schalke ist meine Familie"

Beim Derbysieg gegen den BVB war hoher Besuch zu Gast in der Veltins Arena: Raul Gonzalez Blanco. Die Real-Legende bestritt zwischen 2010 und 2012 66 Bundesligaspiele für die Knappen und führte Königsblau in seinem ersten Jahr auf Schalke zum DFB-Pokal-Sieg und ins Halbfinale der Champions League.

Dementsprechend wurde der Spanier empfangen. "Es ist großartig, hierhin zurückzukommen", sagte der 40-Jährige. "Es war ein toller Empfang. Ich habe zwei Familien: Real Madrid und den FC Schalke 04".