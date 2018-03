50+1: Die Diskussion um die wichtigste Frage der Zukunft des Fußballs

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds

Die DFL hat für die Mitgliederversammlung am Donnerstag den Beginn der Diskussion um eine mögliche Modifizierung der 50+1-Regel angekündigt. Unter den Fans organisiert sich der Protest, die Vereinsverantwortlichen sind in ihrer Meinung gespalten. Was genau bedeutet 50+1? Wieso ist das Thema so zentral? Wo liegen die Kritikpunkte? Die wichtigsten Fragen zur Diskussion.

Was besagt die 50+1-Regel?

Die 50+1-Regel des DFB und der DFL besagt, dass in den deutschen Lizenzligen ausschließlich diejenigen aus den Fußballklubs ausgegliederten Kapitalgesellschaften spielberechtigt sind, bei denen die Mehrheit der Stimmanteile beim Verein liegt.

Diese Regelung soll verhindern, dass Investoren die Vereine übernehmen und zentrale Entscheidungsbefugnis bekommen. Der Verein muss demnach immer mehr als 50 Prozent der Anteile halten.

Seit einem Urteil des DFB-Schiedsgerichts am 30. August 2011 sind Ausnahmeregelungen des Paragraphen möglich. Die Mehrheitsbeteiligung eines Investors ist seitdem dann möglich, wenn dieser den Klub mehr als 20 Jahre durchgehend in erheblichem Ausmaß unterstützt hat.

Der DFB hat die Regel in seiner Satzung im Paragraph 16 "Mitgliedschaft in der DFL Deutsche Fußball-Liga" festgehalten. Die DFL hat sie beinahe wortgleich ebenfalls in ihren Statuten verankert. Dort steht 50+1 in Paragraph 8 (Erwerb und Ende der Mitgliedschaft) niedergeschrieben.

