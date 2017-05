Goretzka bald Schalke Top-Verdiener?

Sonntag, 14.05.2017

Der neue Vertrag soll eine Gehaltserhöhung beinhalten und ihn zu einem Top-Verdiener auf Schalke machen. Von "sieben oder acht Millionen Euro Gehalt" ist die Rede. Auch eine Ausstiegsklausel soll verankert werden.

Am Samstag gab es zudem Wirbel, weil Sky gemeldet hatte, es gebe eine Einigung was einen Wechsel Goretzkas zum FC Bayern in diesem Sommer angehe. Das brachte Schalke-Manager Christian Heidel in Rage.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Er dementierte sofort: "Das ist dummes Zeug. Eine Stunde vor einem Spiel eine Meldung rauszubringen, die ohne jeglichen Boden ist, gehört sich nicht. Wenn er sich entschieden hätte, zu einem anderen Klub zu wechseln, hätte er mir das gesagt", wetterte der 53-Jährige im Fernsehen. Auch Goretzkas Berater dementierte eine Einigung.

Leon Goretzka im Steckbrief