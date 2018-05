Eishockey-WM: Deutschland verliert gegen Lettland und verpasst Viertelfinale

World Championship Österreich -

Weißrussland World Championship Dänemark -

Südkorea European Rugby Champions Cup Leinster -

Racing 92 Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Finale Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: Lille World Championship Kanada -

Finnland World Championship Russland -

Schweiz Glory Kickboxing Glory 53: Lille IndyCar Series Indycar Grand Prix Indianapolis NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 1) Liga ACB Bilbao -

Saski Baskonia FIA World Rallycross Championship 3. Lauf: Circuit Jules Tacheny World Championship Norwegen -

USA World Championship Frankreich -

Tschechien Liga ACB Teneriffa -

Barcelona World Championship Deutschland -

Finnland World Championship Schweiz -

Schweden NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 1) NHL Capitals @ Lightning (Spiel 2) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 1 World Championship Südkorea -

Norwegen World Championship Russland -

Slowakei World Championship Kanada -

Lettland World Championship Tschechien -

Österreich NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 2) NBA Warriors @ Rockets (Spiel 1) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 2 World Championship Finnland -

USA World Championship Schweiz -

Frankreich World Championship Kanada -

Deutschland World Championship Weißrussland -

Slowakei World Championship Lettland -

Dänemark World Championship Russland -

Schweden NHL Lightning @ Capitals (Spiel 3) NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 2) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 3 NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 3) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 4 Premier League Darts Premier League: London NHL Lightning @ Capitals (Spiel 4) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Viertelfinals Pro14 Glasgow -

Scarlets NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 4) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Halbfinale -

Session 1 Premiership Saracens -

Wasps Premiership Exeter -

Newcastle Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Halbfinale -

Session 2 Liga ACB Valencia -

Barcelona NHL Capitals @ Lightning (Spiel 5, falls nötig) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) Liga ACB Saragossa -

Fuenlabrada Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Finale World Championship Eishockey-Weltmeisterschaft NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 5, falls nötig) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) NHL Lightning @ Capitals (Spiel 6, falls nötig) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 6, falls nötig) Internationaux de Strasbourg Women Single Internationaux de Strasbourg -

Tag 4 NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7) Lyon Open Men Single ATP Lyon: Viertelfinale Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Viertelfinale NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 7, falls nötig) Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Halbfinale Geneva Open Men Single ATP Genf: Halbfinale Lyon Open Men Single ATP Lyon: Halbfinale

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat mit 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) gegen Lettland verloren und damit das WM-Viertelfinale verpasst. Um die Chancen auf die nächste Runde zu wahren, hätte das DEB-Team einen Sieg benötigt.

Deutschland spielte lange Zeit auf Augenhöhe mit Lettland und hatte sogar nach zwei Dritteln mit 23:20 mehr Torschüsse auf dem Konto.

Auch eine Zwölf-Minuten-Strafe gegen NHL-Star Leon Draisaitl, der seinen Gegenspieler zuvor mit einem Check Richtung Kopf regelwidrig abwehrte, verkraftete die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm im ersten bzw. zweiten Drittel gut.

Nach knapp 37 Minuten Spielzeit kam Deutschland dann zu einer herausragenden Torchance, verpasste aber letztlich den Abschluss. Nur Sekunden später, also quasi im Gegenzug, erarbeitete sich Lettland eine 3-1-Situation und spielte diese perfekt aus. Ronalds Kenins musste den letzten Pass aus dem hohen Slot nur noch ins leere Tor schießen.

Das Schlussdrittel begann dann mit einem weiteren Schock für den Olympia-Zweiten in Pyeongchang: Mit dem ersten Angriff erhöhten die Letten auf 2:0 (40:15 Minuten), nur um keine zehn Minuten später sich erneut vor Treutles Kasten festzusetzen und den Sack mit dem 3:0 zuzumachen (47:54).

Das DEB-Team, jetzt mit dem Rücken zur Wand, versuchte sein Glück nochmal in der Offensive - und wurde durch Dominik Kahun belohnt. Der künftige NHL-Profi nahm einen scharf gespielten Pass von Draisaitl am linken Pfosten an und netzte per Tip-In ein.

Für mehr reichte es nicht mehr, sodass es nach den Spielen gegen Norwegen, Dänemark und die USA die vierte Pleite im fünften Spiel gab. Nur gegen Außenseiter Südkorea war man erfolgreich. In den letzten beiden Gruppenspielen warten jetzt noch Finnland und Kanada.