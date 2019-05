NFL News: Ndamukong Suh unterschreibt wohl bei den Tampa Bay Buccaneers

Die Tampa Bay Buccaneers haben sich offenbar die Dienste von Star-Tackle Ndamukong Suh gesichert. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, unterschreibt der Defensive Tackle einen Einjahresvertrag bei den Bucs.

Suh war nach Ablauf der Saison mit den Los Angeles Rams Free Agent geworden und soll in Tampa den erst am Montag entlassenen Gerald McCoy ersetzen. Wie McCoy war Suh im Draft von 2010 gezogen worden, allerdings an zweiter Stelle und somit einen Platz vor McCoy.

Bei den Bucs trifft der 32-Jährige auf Defensive Coordinator Todd Bowles, der ihn bereits in der vergangenen Saison als Head Coach der New York Jets gerne geholt hätte. Suh entschied sich jedoch für eine Unterschrift bei den Rams, bei denen er eine durchwachsene Regular Season, aber dafür gute Playoffs spielte. Mit L.A. unterlag Suh im Super Bow den New England Patriots.

Die Buccaneers sind Suhs vierte Station in der NFL. Von 2010 bis 2014 spielte der DT für Detroit Lions, gefolgt von drei Spielzeiten bei den Miami Dolphins und einer Saison bei den Rams. Welches monetäre Volumen der Deal zwischen Suh und den Bucs hat, ist nicht bekannt. Allerdings wird der Veteran vermutlich weniger Gehalt beziehen als McCoy (13 Millionen Dollar).

Ndamukong Suh: Statistiken in der NFL seit 2010