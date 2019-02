Super Bowl LIII live: Los Angeles Rams vs. New England Patriots

Super Bowl LIII steht an und es gilt, den neuen Champion in der NFL zu küren. Die Los Angeles Rams treffen auf die New England Patriots im Mercedes-Benz Stadium von Atlanta. Wird Sean McVay der jüngste Coach überhaupt, der den Titel holt oder sichern sich Tom Brady und Co. ihre sechste Lombardi Trophy? SPOX begleitet den 53. Super Bowl im LIVETICKER. Zudem gibt es das große Spiel ab 0 Uhr live auf DAZN - wahlweise auch mit US-Originalkommentar!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Super Bowl: Los Angeles Rams vs. New England Patriots

Vor dem Spiel: Der Kollege Blumberg hat sich vor dem Spiel so seine Gadanken gemacht und beide Teams einem ausführlichen Head-to-Head-Vergleich unterzogen. Hier geht's entlang.

Vor dem Spiel: Am Montag werden bei den Los Angeles Rams wohl einige Entscheidungen im Coaching Staff kommuniziert. Laut NFL-Insider Ian Rapoport wird Quarterback-Coach Zac Taylor neuer Head Coach bei den Bengals, Jedd Fischer wird als Taylor-Nachfolger vorgestellt. Des Weiteren soll Shane Waldron neuer Passing Coordinator werden und Wes Phillips das Coaching der Tight Ends übernehmen.

Vor dem Spiel: Zum Super Bowl gehört auch die ganze große Show. So sind auch in diesem Jahr wieder Top-Stars dabei. Die Nationalhymne vor dem Spiel singt Soul-Diva Gladys Knight, die Halbzeitshow übernimmt die Pop-Rock-Band Maroon 5.

Vor dem Spiel: Gute Nachrichten von beiden Teams: Es gibt keine kurzfristigen personellen Ausfälle im Super Bowl. Alle Spieler sind fit und können spielen. Der Injury Report beider Teams weist keinen einzigen Spieler auf, der am Freitag nur eingeschränkt oder gar nicht trainieren konnte. Dabei konnte Rams-Kicker Greg Zuerlein am Donnerstag wegen einer Blessur am linken Fuß nur eingeschränkt trainieren. Running Back Todd Gurley soll sich aber die Carries mit Backup C.J. Anderson teilen.

Vor dem Spiel: Bisher ist es nur vier Teams gelungen den selben Gegner mehr als einmal im Super Bowl zu bezwingen. Da die Patriots die Rams bereits im Super Bowl XXXVI schlugen, könnten sie sich das zweite Mal in diese Liste eintagen.

Vor dem Spiel: Übrigens: Die Los Angeles Rams schreiben alleine durch ihre Helm-Wahl im Super Bowl NFL-Geschichte. Sie werden das erste Team überhaupt sein, dass zwischen den Conference Championships und dem Super Bowl verschiedene Helm-Designs tragen wird. Hintergrund: Als offizielles Heimteam im Endspiel hatten die Rams Trikot-Wahl. Die Kalifornier entschieden sich für ihr blaues Jersey mit den goldenen Nummern. Dazu passend sind die Hörner auf dem Helm auch golden gehalten. Im Halbfinale gegen die Saints trugen die Rams noch ihr weißes Trikot mit entsprechend weißen Hörnern.

Vor dem Spiel: Spannende Einblicke in die Arbeit der Patriots: Offensive Coordinator Josh McDaniels hat NFL-Insider Ian Rapoport verraten, wie die Vorbereitung auf den Super Bowl wenige Tage vor dem großen Spiel aussieht. Dabei sagt der 42-Jährige, dass extra für dieses Spiel fünf bis zehn neue Plays einstudiert werden. Und selbst Änderungen wenige Minuten vor Kickoff sind möglich. Allerdings sei man bereits im "Feintuning".

Vor dem Spiel: Das Mercedes-Benz Stadium ist schon einmal bereit für einen hochklassigen Super Bowl.

© getty

Vor dem Spiel: Aaron Donald, Superstar der Los Angeles Rams, wurde kurz vor dem Super Bowl noch als bester Defensive Player des Jahres ausgezeichnet. Die beeindruckenden Zahlen des 27-Jährigen: 20,5 Sacks, vier forcierte Fumbles, und 59 Tackles. Auch im Super Bowl setzen viele Fans große Hoffnungen in das Defensiv-Monster. Denn eins ist klar: Ohne Druck auf Patriots-Quarterback Tom Brady wird es für die Rams ganz schwer!

Vor dem Spiel: Mit einem Super-Bowl-Sieg winken den Patriots neue NFL-Rekorde. Tom Brady würde mit seinem sechsten Ring der einzige Spieler der Geschichte sein, der so viele Titel gesammelt hat (bisher gleichauf mit Charles Haley). Bill Belichick (bisher fünf Titel) würde bei den Trainern gleichziehen mit George Halas und Curly Lambeau gleichziehen. Und auch die Franchise selbst würde mit einer weiteren Vince Lombardi Trophy mit den Pittsburgh Steelers gleichziehen. Der aktuelle Rekordhalter steht mit sechs Super-Bowl-Titeln an der Spitze der NFL.

Vor dem Spiel: Endlich ist es so weit! Der größte Tag des Jahres in der NFL steht an. Heute entscheidet sich, wer die Vince Lombardi Trophy in den Himmel strecken darf. Schnappt sich Tom Brady mit seinen New England Patriots seinen sechsten Ring? Oder machen ihn die Senkrechtstarter der Los Angeles Rams einen Strich durch die Rechnung?

Vor dem Spiel: Willkommen zum Super Sunday! In wenigen Stunden startet der Super Bowl und wir liefern die letzten Infos vorm Spiel, begleiten das Spektakel in Atlanta live und erleben mit euch, wer am Ende die Vince Lombardi Trophy in die Höhe strecken darf.

Wann und wo findet der Super Bowl LIII statt?

Austragunsort des 53. Super Bowls ist das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia. Beginn ist um 00.30 Uhr deutscher Zeit

Der Weg beider Teams in den Super Bowl

New England Patriots

Datum Runde Gegner Ergebnis 13. Januar Divisional Round Los Angeles Chargers 41:28 20. Januar Conference Championships Kansas City Chiefs 37:31 03. Februar Super Bowl LIII Los Angeles Rams -

Los Angeles Rams