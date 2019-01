Super Bowl 2019 im Original-Kommentar auf Englisch im Livestream

In der Nacht vom Sonntag, den 3. Februar, auf Montag findet der Super Bowl LIII zwischen den LA Rams und den New England Patriots in Atlanta statt. Das Finale der NFL-Saison 2018 überträgt DAZN nicht nur auf Deutsch, sondern bietet auch ein Original-Kommentar aus den USA an.

Für viele NFL-Fans gehört zu einem echten Football-Abend des Original-US-Kommentar dazu. Deshalb bietet DAZN allen Anhängern der besten Football-Liga der Welt einen ganz besonderen Service: Der Super Bowl LIII am 3. Februar wird mit deutschem und englischem Originalkommentar angeboten. Jeder DAZN-User hat also die freie Wahl. Noch kein DAZN-Abo? Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Im Endspiel der NFL-Saison 2018 stehen sich die Los Angeles Rams und die New England Patriots gegenüber. Beide Teams setzten sich in den Conference Championships nur knapp in der Verlängerung durch. Hier bekommt ihr einen First Look und eine Preview zum Super Bowl 53.

Wer kommentiert den Super Bowl LIII in den USA?

Der TV-Sender CBS überträgt in den USA den Super Bowl LIII aus Atlanta. Das Columbia Broadcasting System schickt natürlich seine beste Crew ins Rennen: Football-Kommentator-Legende Jim Nantz wird das Event zusammen mit Experte und Ex-Quarterback Tony Romo begleiten. Tracy Wolfson und Evan Washburn stehen zudem als Fieldreporter an der Seitenlinie.