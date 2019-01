Böhringer unterschreibt Future Contract bei den Cincinnati Bengals

Die Cincinnati Bengals haben Tight End Moritz Böhringer mit einem Reserve/Future Contract ausgestattet. Damit erhält der Deutsche in der kommenden Saison eine erneute Chance, sich bei der AFC-North-Franchise durchzusetzen.

Mit dem Vertrag sichern sich die Bengals auch für die kommende Saison die Rechte an dem 25-Jährigen. Böhringer wird somit einen Platz im 90-Mann-Roster erhalten und dort die Chance bekommen, sich für einen der 53 Plätze im finalen Kader zu empfehlen.

In der vergangenen Saison kam Böhringer in der Preseason für Cincinnati zum Einsatz, schaffte es jedoch nicht in den finalen Roster. Über das International Pathway Program erhielt er allerdings einen Platz im Practice Squad.