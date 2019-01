NFL: Indianapolis Colts verlängern mit Kult-Kicker Adam Vinatieri

Die Indianapolis Colts werden mit Kicker Adam Vinatieri um ein weiteres Jahr verlängern. Das bestätigte die Franchise am Freitag.

Der NFL All-Time-Leading-Scorer mit 2.598 Punkten wird mit 46 Jahren seine 24. Saison bestreiten. Vinatieri und die Colts waren dieses Jahr in der AFC Divisional Round an den Kasas City Chiefs gescheitert.

"Ich sage Folgendes: Denke ich, dass er immer noch in dieser Liga spielen und ein wirklich guter Kicker sein kann? Das tue ich auf jeden Fall", sagte GM Chris Ballard und ergänzte: "Er ist ein ebenso wichtiger Mann in der Umkleide. Ich weiß nicht, ob ich mit einem speziellen Teamplayer zusammen war, der so viel Einfluss hat wie Adam in der Umkleide."

In diesem Spiel verschoss der Kicker das kürzeste Field Goal seiner Karriere (23 Yard) und einen Extrapunkt. Colts Trainer Frank Reich nahm ihn aber direkt nach dem Spiel in Schutz: "Es waren harte Bedingungen da draußen."

Zuvor hatte der viermalige Super-Bowl-Gewinner eine Bilanz von 97-von-97 auf eine Distanz von 23 Yard oder kürzer.