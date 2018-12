NFL News: Saison für Panthers-Quarterback Newton beendet

Schwerer Schlag für die Carolina Panthers (6-8): Star-Quarterback Cam Newton wird die letzten beiden Spiele der Regular Season aufgrund einer Schulterverletzung verpassen. Dies bestätigte das Team am Mittwoch.

Die Panthers, deren Chancen auf den Einzug in die Playoffs mit einer Bilanz von sechs Siegen und acht Niederlagen äußerst gering sind, werden in den Partien gegen die Atlanta Falcons und bei den New Orleans Saints auf Backup Taylor Heinicke setzen.

Um doch noch in die Postseason zu kommen, benötigen die Panthers zwingend zwei Siege - zudem müssen die Washington Redskins, die Philadelphia Eagles und die Minnesota Vikings patzen. Hier geht's zum Playoff-Guide von SPOX.

Carolina hat die vergangenen sechs Spiele allesamt verloren, auch weil der angeschlagene Newton nicht mehr an seine Leistung aus der Anfangsphase der Saison anknüpfen konnte.