NFL heute live: Der letzte Spieltag der Regular Season im TV und Livestream

Die National Football League geht in der Nacht von Sonntag auf Montag in ihre 17. und letzte Spielwoche der Regular Season. Was ihr zur Week 17 wissen müsst und wo ihr alle Spiele live mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

In der 17. und letzten Spielwoche der Regular Season stehen in der NFL die letzten Playoff-Entscheidungen an, ehe es in die Postseason geht. Unter anderem stehen die Chiefs und Rams vor Pflichtaufgaben, der Vojahres-Champion Philadelphia kämpft um seine letzte Chance und zwischen Tennessee und Indianapolis kommt es zum Alles-oder-Nichts-Spiel.

Alle möglichen Playoff-Szenarien findet ihr hier auch nochmal ausführlich zusammengefasst.

NFL Week 17 live bei DAZN

Die Primetime-Spiele (Thursday Night, Sunday Night, Monday Night), ein einzelnes Spiel am frühen Sonntagabend, sowie die RedZone-Konferenz gibt es live beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Alle Spiele, die ProSieben MAXX überträgt, werden im Free-TV sowie als Stream bei ran.de gezeigt.

NFL Week 17 live im TV und Livestream: Die Sonntagsspiele

Paarung Uhrzeit Übertragung Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars 19 Uhr ProSieben MAXX New England Patriots vs. New York Jets 19 Uhr ran.de/DAZN Buffalo Bills vs. Miami Dolphins 19 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Green Bay Packers vs. Detroit Lions 19 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN New Orleans Saints vs. Carolina Panthers 19 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN New York Giants vs. Dallas Cowboys 19 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Tampa Bay Buccaneers vs. Atlanta Falcons 19 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Washington Redskins vs. Philadelphia Eagles 22.25 Uhr ProSieben MAXX (Konferenz) Minnesota Vikings vs. Chicago Bears 22.25 Uhr ProSieben MAXX (Konferenz) Seattle Seahawks vs. Arizona Cardinals 22.25 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Denver Broncos vs. Los Angeles Chargers 22.25 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Kansas City Chiefs vs. Oakland Raiders 22.25 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers 22.25 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals 22.25 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Baltimore Ravens vs. Cleveland Browns 22.25 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN

Alle Spiele, die auf ProSieben MAXX, DAZN und ran.de laufen, sind natürlich ebenfalls als Einzelspiel im Game Pass und bei den Sonntagsspielen auch in der RedZone-Konferenz auf DAZN verfügbar.

NFL Week 17 live im TV und Livestream: Das Montagsspiel

Paarung Uhrzeit Übertragung Tennessee Titans vs. Indianapolis Colts 2.20 Uhr DAZN

NFL Week 17 live: Die aktuellen Tabellenstände nach Divisions

AFC East

Platz Verein Spiele Punkte Gewonnen Verloren 1 New England Patriots 15 398:322 10 5 2 Miami Dolphins 15 302:391 7 8 3 Buffalo Bills 15 227:357 5 10 4 New York Jets 15 330:403 4 11

AFC North

Platz Verein Spiele Punkte Gewonnen Verloren 1 Baltimore Ravens 15 363:263 9 6 2 Pittsburgh Steelers 15 412:347 8 6 3 Cleveland Browns 15 336:366 7 7 4 Cincinnati Bengals 15 355:439 6 9

AFC South

Platz Verein Spiele Punkte Gewonnen Verloren 1 Houstons Texans 15 382:313 10 5 2 Indianapolis Colts 15 400:327 9 6 3 Tennessee Titans 15 293:270 9 6 4 Jacksonville Jaguars 15 242:296 5 10

AFC West

Platz Verein Spiele Punkte Gewonnen Verloren 1 Kansas City Chiefs 15 530:418 11 4 2 Los Angeles Chargers 15 405:320 11 4 3 Denver Broncos 15 320:326 6 9 4 Oakland Raiders 15 287:432 4 11

NFC East

Platz Verein Spiele Punkte Gewonnen Verloren 1 Dallas Cowboys 15 303:289 9 6 2 Philadelphia Eagles 15 343:348 8 7 3 Washington Redskins 15 281:335 7 8 4 New York Giants 15 334:376 5 10

NFC North

Platz Verein Spiele Punkte Gewonnen Verloren 1 Chicago Bears 15 397:273 11 4 2 Minnesota Vikings 15 350:317 8 6 3 Green Bay Packers 15 376:369 6 8 4 Detroit Lions 15 293:360 5 10

NFC South

Platz Verein Spiele Punkte Gewonnen Verloren 1 New Orleans Saints 15 490:320 13 2 2 Atlanta Falcons 15 380:391 6 9 3 Carolina Panthers 15 343:368 6 9 4 Tampa Bay Buccaneers 15 364:430 5 10

NFC West

Platz Verein Spiele Punkte Gewonnen Verloren 1 Los Angeles Rams 15 479:352 12 3 2 Seattle Seahawks 15 401:323 9 6 3 San Francisco 49ers 15 310:387 4 11 4 Arizona Cardinals 15 201:398 3 12

NFL-Playoffs: Der Terminplan