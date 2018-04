NFL Draft 2018 im Livestream: Der komplette Draft live auf DAZN

MLB Twins @ Yankees NHL Capitals @ Blue Jackets (Spiel 6) MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians NFL NFL Draft: Tag 1 MLB Brewers @ Cubs NFL NFL Draft: Tag 2 MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants NFL NFL Draft: Tag 3 MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners

Diese Woche ist es endlich so weit: Vom 26. bis zum 28. April findet der NFL Draft 2018 statt. DAZN zeigt den kompletten Draft 2018 - also alle drei Tage - live und im Originalkommentar.

Beim NFL Draft werden jedes Jahr die besten Spieler der Colleges in einem dreitägigen Event von den NFL-Teams ausgewählt. SPOX gibt euch den Überblick über die Rahmenbedingungen des Drafts und zeigt, wo genau ihr den Draft verfolgen könnt

NFL Draft 2018: Liveübertragung im Stream

Der komplette Draft wird von der Streamingplattform DAZN im englischen Original-Kommentar über das NFL Network ausgestrahlt. Bei DAZN gibt es außer der NFL europäischen Spitzensport im Fußball, Handball und Basketball, Darts und Tennis im Angebot. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos, danach fallen monatlich 9,99 Euro an.

Übertragung Draft Tag 1 Draft Tag 2 Draft Tag 3 Im Livestream DAZN / ran.de DAZN DAZN

© getty

Wo und wann findet der NFL Draft 2018 statt?

Dieses Jahr findet der Draft vom 26.04. bis 28.04 in Arlington, Texas statt. Novum dabei ist, dass der Draft im Stadion der Dallas Cowboys ausgetragen wird. Los geht's um 20.00 Uhr Ortszeit. Dementsprechend startet der Draft für deutsche Zuschauer in der Nacht auf den 27. April um 2 Uhr.

Am ersten Drafttag wird nur die erste Auswahlrunde stattfinden. Diese dauert meist zwischen dreieinhalb und vier Stunden. Am zweiten Tag werden dann die zweite und dritte Runde folgen. Abschließend werden am dritten Tag die Runden vier bis sieben gezogen.

© getty

NFL: Wann startet der Draft 2018 in Deutschland?

Tag 1 (Runde 1) Tag 2 (Runde 2+3) Tag 3 (Runde 4-7) 27. April, 2 Uhr 28. April, 1 Uhr 28. April, 18 Uhr

Wie funktioniert der NFL Draft?

Alle 32 NFL-Teams bekommen zunächst in sieben Runden jeweils einen Pick.

Die Reihenfolge der Picks richtet sich nach den Bilanzen der Teams in der Vorsaison.

Das Ganze richtet sich frei nach dem Motto: Die schlechtesten Teams zuerst, die besten Teams zum Schluss.

Die Draftreihenfolge ist nicht in Stein gemeißelt: Durch Pick-Trades können Teams die Picks und auch Spieler tauschen. Dazu kommen Compensatory Picks, die sich über Ab- und Zugänge in der Free Agency berechnen.

NFL Draft 2018: Die Top-10-Reihenfolge in der ersten Runde

Draftposition Team Bilanz 2017 1 Cleveland Browns 0-17 2 New York Giants 3-13 3 New York Jets (via Colts) 4-12 4 Cleveland Browns (via Texans) 4-12 5 Denver Broncos 5-11 6 Indianapolis Colts (via Jets) 5-11 7 Tampa Bay Buccaneers 5-11 8 Chicago Bears 5-11 9 San Francisco 49ers* 6-10 10 Oakland Raiders* 6-10

*=Zwischen den 49ers und den Raiders kam es aufgrund von Gleichheit bei allen Tie-Breakern zum Münzwurf, um zu entscheiden, wer zuerst auswählen darf.

Hier geht es zum Mock-Draft von SPOX für die erste Runde.

NFL: Ablauf der Draft-Runden

In der ersten Runde haben die Teams nacheinander zehn Minuten Zeit, entweder ein Talent auszuwählen oder mit anderen Teams über einen Trade zu verhandeln. Für den selben Ablauf gibt es in der zweiten Runde noch sieben Minuten, in den Runden drei bis sechs fünf Minuten und in der siebten Runde lediglich noch vier Minuten Auswahlzeit.