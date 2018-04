DAZN und die NFL verlängern Partnerschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz

MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians NFL NFL Draft: Tag 1 NBA Celtics @ Bucks (Spiel 6) MLB Brewers @ Cubs NFL NFL Draft: Tag 2 MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 6) MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants NFL NFL Draft: Tag 3 MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees

Der Streamingdienst DAZN und die NFL haben sich auf eine Fortführung ihrer Partnerschaft geeinigt. Damit überträgt DAZN auch weiterhin ausgewählte Spiele der besten Football-Liga der Welt in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wie DAZN in seiner Pressemitteilung am Donnerstag bestätigte, wird man während der NFL-Saison fünf Spiele pro Woche zeigen, vier davon live. Konkret können DAZN-Abonnenten drei "Night Games" am Donnerstag, Sonntag und Montag sowie jeden Sonntag ein Abendspiel live sehen. Zudem ist an jedem Montagmorgen nun auch ein weiteres Spiel vom Sonntagabend in voller Länge abrufbar.

Wie bereits gewohnt, gibt es während der Regular Season zudem die beliebte NFL RedZone im DAZN-Programm. Unter dem Motto "every touchdown of every game" ist hier der gesamte Spieltag im Fokus. Dem nicht genug, ist auch der 24-Stunden-Kanal NFL Network wieder am Start. Hier gibt es einen Überblick über alle Events der NFL - seien es der Superbowl, der Pro Bowl, die Playoffs oder beispielsweise auch der Draft.

DAZN bietet seinen Zuschauern bei allen Übertragungen den deutschen Kommentar. Bei ausgewählten Highlights - wie etwa dem Superbowl - ist darüber hinaus aber auch der US-amerikanische Orginalkommentar verfügbar.

"American Football ist wichtiger Teil der DNA von DAZN und wir freuen uns sehr, dass wir den Fans auch weiterhin umfassend die beste Football Liga der Welt, die NFL, präsentieren dürfen", sagte Kay Dammholz, Managing Director Rights & Distribution bei DAZN.

Die ausgiebige Berichterstattung "auf den Perform-Portalen sind ein unschlagbares Angebot für NFL-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz", so Dammholz weiter. Auch die NFL zeigte sich von der weiteren Partnerschaft überzeugt: "Wir freuen uns sehr, dass wir die Partnerschaft mit DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz fortführen. Die umfassende Sportberichterstattung zusätzlich zur NFL und das starke digitale Angebot, machen DAZN zu einer weiteren einzigartigen Möglichkeit für Fans die NFL zu genießen."

NFL Draft live auf DAZN

Schon in der Nacht auf Freitag startet das erste Highlight der neuen NFL-Saison: der Draft 2018. Ab 2 Uhr in der Früh geht es mit der Live-Übertragung auf DAZN los. Auch am Samstag und Sonntag zeigt der Streamingdienst die weiteren Runden der Spielerauswahl. Hier geht es jeweils schon um 1 Uhr nachts los.

Die Top-10-Draft-Reihenfolge 2018 im Überblick:

Draft-Pick erste Runde Team Bilanz 2017 1 Cleveland Browns 0-16 2 New York Giants 3-13 3 Indianapolis Colts 4-12 4 Cleveland Browns (via Texans) 4-12 5 Denver Broncos 5-11 6 New York Jets 5-11 7 Tampa Bay Buccaneers 5-11 8 Chicago Bears 5-11 9 San Francisco 49ers* 6-10 10 Oakland Raiders* 6-10

Was ist DAZN?

DAZN ist eine Multisport-Streamingplattform. Als solche zeigt sie nicht nur Spiele der großen US-Ligen NFL, NBA, MLB und NHL, sondern auch zahlreiche weitere Sportevents wie zum Beispiel die internationalen Topligen im Fußball oder auch Tennis, Darts und Motorsport.

Das volle Programm ist für 9,99 Euro pro Monat erhältlich, wobei der erste Monat kostenlos ist. Außerdem ist es möglich, sein Abo monatlich zu kündigen.