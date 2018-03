NFL-News: Los Angeles Rams verpflichten Defensive Tackle Ndamukong Suh

NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins NHL Rangers @ Flyers NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels NBA Mavericks @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels NBA Jazz @ Lakers MLB Pirates @ Cubs

Schon über die vergangenen Tage hatten sich die Los Angeles Rams als der Favorit im Rennen um Ndamukong Suh heraus kristallisiert - jetzt ist alles klar: Suh unterschreibt in L.A.



Gemäß der Informationen von NFL-Network-Insider Ian Rapoport haben sich beide Seiten auf einen Einjahresvertrag verständigt. Der soll bis zu 14 Millionen Dollar wert sein.

Bis zuletzt waren außerdem die New Orleans Saints und die Tennessee Titans im Rennen. Dagegen hatte Suh schon vor dem Wochenende seinen geplanten Besuch bei den Oakland Raiders abgesagt. Die New York Jets, die dem Vernehmen nach das beste Angebot abgegeben hatte, hatten ihre Offerte am Montag zurückgezogen.

Die Rams bieten in jedem Fall die spannendsten Mitspieler: Suh wird in L.A. nicht nur neben Aaron Donald - seines Zeichens der beste Defensive Tackle der Liga - auflaufen, sondern hat zusätzlich dahinter mit Marcus Peters und Aqib Talib das wohl aggressivste Cornerback-Duo der NFL im Team.

Sowohl Peters, als auch Talib waren ebenfalls im Laufe dieser Offseason - beide via Trade - nach Los Angeles gekommen. Die Rams werden in der kommenden Saison, so viel lässt sich schon jetzt sagen, eine der gefährlichsten Defenses an den Start bringen.