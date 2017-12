Wentz erleidet einen Kreuzbandriss - was beutet das für Philly und die Playoffs?

NFL Patriots @ Dolphins NFL Broncos @ Colts NFL Bears @ Lions NFL Chargers @ Chiefs NFL RedZone -

Es ist die Hiobsbotschaft schlechthin für die Philadelphia Eagles: Für Carson Wentz ist die Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses vorzeitig beendet. Das bislang kompletteste Team der NFL muss sich jetzt neu ordnen, und das innerhalb kürzester Zeit. Doch wie überhaupt passierte die Verletzung? Was kann Philly jetzt tun? Und was bedeutet es für die NFC-Playoffs? SPOX blickt auf das Drama in Philadelphia.

1. Wie ist die Wentz-Verletzung passiert?

Es war spät im dritten Viertel: Die Eagles waren gerade das Feld runter marschiert und standen an der 2-Yard-Line der Rams. Wentz lief bei First and Goal los und sprang in die Endzone - dabei wurde auf sein Knie während Wentz quer in der Luft lag von zwei Rams-Verteidigern aus unterschiedlichen Richtungen Druck ausgeübt.

Der vermeintliche Touchdown wurde zu allem Überfluss wegen einer Holding-Strafe zurück gepfiffen. Wentz blieb daraufhin zunächst noch im Spiel, wirkte aber schon deutlich weniger mobil - dennoch vollendete er noch vier Plays, abgeschlossen mit dem 2-Yard-Touchdown-Pass auf Alshon Jeffery.

Dass etwas nicht in Ordnung war, war jedoch schnell klar. Während Wentz, der das ganze Spiel über einige harte Hits von der Rams-Front eingesteckt hatte, vom Platz ging, knickte sein Knie plötzlich weg. Phillys Quarterback konnte zwar in die Kabine laufen, die ersten Berichte des FOX-Teams vor Ort lauteten aber schnell: Viel Betroffenheit bei den Eagles-Ärzten. Das erste Abtasten hatte wohl schnell enthüllt, dass etwas mit dem Kreuzband nicht stimmt.

Das Team verkündete wenig später, dass Wentz nicht mehr zurückkehren würde und es dauerte keine halbe Stunde nach Ende der Partie, ehe unter anderem Ian Rapoport vom NFL Network und Adam Schefter von ESPN vermeldeten, dass sich der 24-Jährige aller Voraussicht nach einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

