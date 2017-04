Medien: Romo beendet seine Karriere

Dienstag, 04.04.2017

Das vermelden unter anderem NFL-Network-Insider Ian Rapoport sowie ESPN-Insider Adam Schefter. So habe Dallas gar geplant, Romo noch in dieser Woche zu entlassen - der soll stattdessen aber die Pads an den Nagel hängen.

Bereits seit Wochen hatte es Gerüchte gegeben, wonach Romo auch das Karriereende wählen könnte. Mehrere TV-Anstalten zeigten bereits Interesse, genau dahin zieht es Romo jetzt ganz offensichtlich.

Noch am Montag hieß es, dass der Routinier ab sofort die Erlaubnis der Cowboys hat, sich mit anderen Teams zu treffen. Romo spielte in den langfristigen Planungen des Teams keine Rolle mehr, seinen Stammplatz hatte er in der Vorsaison infolge einer Verletzungspause an Rookie Dak Prescott verloren. Dallas versuchte bis zuletzt noch, ihn via Trade abzugeben.

