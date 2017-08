Ein kleines bisschen Fantasy...

MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Florida State @ Alabama MLB Rays @ White Sox MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee @ Georgia Tech MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins @ Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Brewers @ Cubs MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Yankees @ Rangers NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State MLB Tigers @ Blue Jays NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys MLB Orioles @ Blue Jays NFL Saints @ Vikings

Die NFL-Saison steht vor der Tür - doch davor ist großes Fantasy-Football-Spektakel angesagt! Über den August wird weltweit in Fantasy-Ligen gedraftet, jetzt ist die Zeit, um sich einer Liga anzuschließen. Doch wie genau funktioniert Fantasy Football überhaupt? SPOX erklärt die wichtigsten Rahmenbedingungen - und gibt allen Einsteigern Tipps.

Disclaimer: Das Daily-Fantasy-Business ist nicht Teil dieses Artikels. Hier geht es um reguläre Season-Fantasy-Ligen, an denen man etwa auf NFL.com kostenlos teilnehmen kann.

Was ist Fantasy Football?

Vergleichbar mit der nicht unähnlichen Fußball-Version Comunio geht es beim Fantasy Football darum, das bestmögliche Team aus aktiven NFL-Spielern zusammenzustellen. Mit diesem Kader tritt man gegen die anderen virtuellen Kader der eigenen Fantasy-Liga an. Dabei geht es nicht darum, wer zum Saisonende die insgesamt meisten Punkte hat - man muss Woche für Woche das eigene direkte Matchup gewinnen.

Das funktioniert nach einem wöchentlichen Prinzip im Liga-Betrieb: Pro NFL-Spieltag trifft man auf einen Gegner in der eigenen Fantasy-Liga. Dafür wird aus dem eigenen Kader ein Team zusammengestellt und der Fantasy-Spieler, dessen Profis in den NFL-Stadien an jenem Spieltag unter dem Strich insgesamt die meisten Punkte geholt haben, gewinnt das Duell.

Die eigenen Fantasy-Stars verfolgen? Die NFL ab Herbst bei DAZN

Was macht Fantasy Football also so besonders? Der größte Unterschied zum Fußball, um ein Beispiel zu nennen, liegt etwa darin, dass subjektive Bewertungen eines Spielers keine Rolle spielen - nur die nackten Zahlen zählen.

Wie viele Yards hat ein Spieler erlaufen? Wie viele Touchdown-Pässe hat ein Quarterback geworfen? Wie viele Receiving-Yards verzeichnete ein Spieler? Wie viele Interceptions unterliefen dem QB? Aus diesen und weiteren Zahlen errechnet sich der finale Punktwert eines Spielers.

Wie stellt man ein Team zusammen?

Primär durch den Draft - ein weiterer hochinteressanter Faktor beim Fantasy Football. Während in der NFL im April die besten College-Spieler über den Draft neue Teams finden, steht im Fantasy-Draft einer Standard-Liga jeder NFL-Spieler zur Verfügung.

Der Reihe nach darf sich dann - es sei denn man spielt einen Auktions-Draft, in dem Fall hat jeder Spieler ein vorgegebenes virtuelles Budget zur Verfügung - jeder Fantasy-Spieler Runde für Runde seinen Profi auswählen.

Die Off-Season der Dolphins: Finger weg vom dicken Fisch!

Hierbei ist viel Strategie gefragt: Der Draft funktioniert für gewöhnlich im Snake-Prinzip (Der Spieler mit dem ersten Pick ist der Letzte in der 2. Runde, dann wieder der Erste in der 3. und der Letzte in der 4. Runde und so weiter) und somit muss im Draft weit vorausgeplant und -geschätzt werden, will man einen bestimmten Spieler haben. Denn jederzeit könnte ihn sich ein Kontrahent schnappen, ehe man selbst das nächste Mal dran ist. Und jeder "echte" Spieler ist nur ein Mal verfügbar.

So füllt jeder Spieler Runde für Runde seinen - zu Beginn leeren - Kader auf, der in Standard-Ligen meist so aussieht: Ein Quarterback, zwei Running Backs, zwei Receiver, ein Tight End, eine Flex-Position (Receiver oder Running Back), eine Defense (in Standard-Ligen draftet man eine "komplette" Defense, also beispielsweise die "Steelers-Defense"), ein Kicker und anschließend noch sieben Bank-Plätze. Am Spieltag zählen dann allerdings nur die Spieler, die man nicht auf der Bank sitzen hat.

Wie kann man sein Team nachträglich verbessern?

Ein schlechter Draft ist vermutlich jedem Fantasy-Spieler schon einmal passiert. Ein Risiko, das sich nicht auszahlt, ein Gegner, der einem den Wunschspieler vor der Nase wegschnappt oder einfach Verletzungspech mit dem erhofften Superstar.

American Football von A-Z: Das große SPOX-NFL-Glossar

Das bedeutet allerdings längst nicht, dass die Saison schon nach dem dritten Spieltag beendet ist, denn das Gesicht eines Teams kann sich im Laufe der Saison grundlegend verändern. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: Fantasy-Team-Manager können Spieler untereinander tauschen, in Ligen, die über mehrere Jahre gehen, können sogar Draft-Picks in derartige Trades eingebunden werden.

Es ist auch möglich, zwei (oder drei, vier - wie viele man will) Spieler gegen einen anderen zu tauschen. Allerdings muss in dem Fall das Team, das mehrere Spieler für einen bekommt, einige Spieler aus seinem Kader in den Free-Agent-Markt entlassen, denn die Anzahl der Kaderplätze bleibt die gleiche.

Das bringt uns zum Waiver Wire: Viele Spieler bleiben übrig, nachdem jedes Fantasy-Team bereits seinen Kader und alle verfügbaren Bank-Plätze gefüllt hat, außerdem werden regelmäßig Spieler von Fantasy-Managern entlassen - und manchmal wird erst nach einigen Wochen klar, welche ungedrafteten Spieler möglicherweise verborgene Diamanten sind.

Hier greift das Waiver Wire, bei dem alle Spieler, die in keinem Fantasy-Team sind, aufgelistet werden: Nachdem ein Spieltag abgeschlossen ist, geben Fantasy-Spieler individuell und ohne dass die Gegner es sehen, an, welchen dieser verfügbaren Spieler sie haben wollen - und welchen eigenen sie dafür auf jenen Transfermarkt zurückgeben. Die Anzahl der Kaderplätze bleibt auch hier unverändert.

Um schlechten Fantasy-Teams eine Chance zu geben, hat das schlechteste Team den ersten "Waiver-Wire-Pick", das beste Team den letzten. Man spricht dabei von "Waiver-Prioritäten".

Wie läuft ein Spieltag ab?

Zwei Fantasy-Teams treffen im Liga-Betrieb aufeinander, nur die gesamten Punkte der vom Fantasy-Manager aufgestellten Spieler zählen.

Gemäß der Unterteilung eines NFL-Spieltages in ein Spiel am Donnerstag, den Großteil der Spiele am Sonntag und ein Spiel am Montag, bedarf der eigene Kader auch regelmäßiger Pflege. Die erste Deadline ist naturgemäß der Donnerstagabend, bevor die erste Partie des Spieltages ansteht: Mit dem Kick-Off der Partie kann man keinen der beteiligten Spieler mehr ein- oder auswechseln.

Die Off-Season der Cowboys: Back to the Future

Gleiches gilt für die restlichen Kick-Off-Zeiten, weshalb man lieber nochmal checken sollte, ob einer der Spieler in der eigenen Startformation nicht plötzlich verletzt ist und ausfällt - am Dienstagmorgen 0 Punkte hinter einem Spieler stehen zu haben, ist mehr als ärgerlich.

Sind alle Ausfälle und alle möglichen ungünstigen Matchups (ein junger Quarterback, der in Seattle ran muss? Keine gute Idee...) berücksichtigt hat der Fantasy-GM alles getan, was in seiner Macht steht. Jetzt gilt es, während die "echten" NFL-Spiele laufen, zu beobachten, was die Spieler, die im eigenen Fantasy-Team sind, zustande bringen.

Die wichtigsten Punkte im Standard-Scoring für die Offensivspieler:

Passing-Yards: 1 Punkt pro 25 Yards

Passing-Touchdown: 4 Punkte

Interception: -2 Punkte

Rushing-Yards: 1 Punkt pro 10 Yards

Rushing-Touchdown: 6 Punkte

Receiving-Yards: 1 Punkt pro 10 Yards

Receiving-Touchdown: 6 Punkte

Fumble Lost: -2 Punkte

Hieraus errechnet sich die Gesamtpunktzahl eines Spielers. Die Gesamtpunktzahl aller aufgestellten Spieler ergibt die Wochen-Punktzahl für den Fantasy-Manager.

Der Rookie bringt eine tolle Balance und spektakuläre Moves mit, dazu gute Receiving-Fähigkeiten. Hunt wird eine Rolle haben! © getty 5/21 Christian McCaffrey, RB, Carolina Panthers: Das ist bei McCaffrey keine Frage. Carolinas Top-Pick überzeugte mit Explosivität und Cuts im Camp und in der Preseason, er kann ein Matchup-Spieler sein, der den Unterschied ausmacht - als Runner und Receiver © getty 6/21 Martavis Bryant, WR, Pittsburgh Steelers: Infolge seiner langen Sperre mag Bryant noch etwas rostig sein - in den späteren Mittel-Runden aber definitiv einen Pick wert. Bryant ist ein physisches Monster, eine unglaubliche Downfield-Big-Play-Waffe © getty 7/21 Ty Montgomery, RB, Green Bay Packers: Nach McCaffrey der nächste Matchup-Spieler. Montgomery ist hinter einer starken Line der Starting-Running-Back, kann aber natürlich auch problemlos als Receiver aufgestellt werden. Das ist auch für Fantasy Gold wert © getty 8/21 Jack Doyle, TE, Indianapolis Colts: So lange Andrew Luck ausfällt, ist dieser Tipp natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ist Luck aber fit, dann ist Doyle der Nummer-1-Tight-End dieser Offense - und trotzdem noch unter dem Radar © getty 9/21 Willie Snead, WR, New Orleans Saints: Brandin Cooks ist weg, Coby Fleener hat sich letztes Jahr nicht wirklich als verlässliche Option entpuppt. Damit sollte Snead deutlich mehr Targets erhalten - womöglich gar als Nummer-2-Receiver in der Saints-Offense © getty 10/21 Isaiah Crowell, RB, Cleveland Browns: Cleveland hat heftig in die O- Line investiert, und das wird schon 2017 Früchte tragen. Crowell war schon im Vorjahr ein durchschnittlicher Running Back, 2016 macht er als klarer Nummer-1-Back den nächsten Schritt © getty 11/21 Carson Palmer, QB, Arizona Cardinals: Viele haben Palmer nach der vergangenen Saison abgeschrieben, in vielen Drafts wird man ihn ganz spat noch bekommen. Aber: Der Arm ist wieder frisch, die Line besser und die 2. Saisonhälfte war klar stärker © getty 12/21 Joe Mixon, RB, Cincinnati Bengals: Cincinnati hat Probleme in der Line und das Backfield ist tief - aber: Mixon ist der klar talentierteste Back und in der Lage, schlechtes Line-Play zu überspielen. Fantasy-Owner müssen ihm aber wohl ein paar Wochen geben © getty 13/21 Dalvin Cook, RB, Minnesota Vikings: Die Preseason-Spiele haben gezeigt: Cook bring alles für die 3-Down-Back-Rolle mit. Tolle Vision und Explosivität, beachtliche Protection-Fähigkeiten und gut als Receiver. Die Adrian-Peterson-Ära in Minnesota ist vorbei © getty 14/21 Carlos Hyde, RB, San Francisco 49ers: Hydes Rolle in SF wurde über den Sommer immer wieder angezweifelt, die Preseason aber hat gezeigt: Er fühlt sich in Shanahans Offense sichtlich wohl und wirkt athletischer. In Shanahans Offense produzieren Backs © getty 15/21 John Brown, WR, Arizona Cardinals: Nach den langwierigen Verletzungsproblemen war die Saisonvorbereitung weitestgehend sehr gut. Gegen Atlanta sah man den alten John Brown - eine explosive Downfield-Waffe. Kann wieder eine zentrale Rolle einnehmen © getty 16/21 Leonard Fournette, RB, Jacksonville Jaguars: Fournette wird in Jacksonville - angesichts der Line und des Quarterbacks - keinen einfachen Stand haben, das ist klar. Klar ist aber auch: Er wird mit Runs nur so gefüttert werden © getty 17/21 C.J. Prosise, RB, Seattle Seahawks: Eddie Lacy? Oder doch Rawls? Wie wäre es mit Prosise! Lacy und Rawls werden Seattles Top-Rusher unter sich ausspielen, Prosise aber wird im Passing Game ohne Frage die größte Rolle spielen - und natürlich auch laufen © getty 18/21 Die Top 5s - QUARTERBACKS: 1. Aaron Rodgers (Packers), 2. Tom Brady (Patriots), 3. Matt Ryan (Falcons), 4. Drew Brees (Saints), 5. Weitere Tipps gefällig? SPOX-NFL-User rh1no hilft nach

Keeper, IDP, PPR, Standard - welche Formate gibt es?

Standard-Liga: Das hier besprochene, am ehesten für Einsteiger geeignete Format. Der Draft erfolgt der Reihe nach, das jeweils schlechteste Team hat die höchste Waiver-Priorität.

Auction-Liga: Der Draft findet nicht der Reihe nach statt, vielmehr hat jeder Spieler ein virtuelles Budget. Somit werden Spieler "versteigert" - das gilt auch für das wöchentliche Waiver Wire.

PPR-Liga: "PPR" steht für "Points per Reception": In diesem Liga-Format wird der gesteigerten Bedeutung des Passspiels in der NFL Rechnung getragen. Zusätzlich zu den normalen Punkten für Yards, Touchdowns und dergleichen erhalten Spieler hierbei auch einen Punkt pro Catch, den sie fangen. Oftmals gibt es dabei auch mehrere Receiver-Plätze im Fantasy-Kader. Allerdings muss es nicht zwangsläufig ein Punkt sein: Viele Fantasy-Spieler sehen etwa in einer Half-Point-PPR-Liga (ein halber Punkt pro Catch) das ideale Format.

IDP-Liga: "IDP" heißt "Individual Defensive Player". Statt, wie in den meisten anderen Formaten, die komplette Defense eines Teams zu draften, wählt man hier zusätzlich zu den Offensivspielern einzelne Verteidiger aus. Dabei gibt es dann Punkte für Sacks, Tackles, Interceptions und dergleichen.

Die O-Line ist verbessert, Arizona hat das tiefste WR-Corps der Liga © getty 5/25 4.: Russell Wilson, Seattle Seahawks: Ähnlich wie Newton hat sich auch Wilson den Schritt zu einem guten Passer gemacht - und soll so weiter im Fokus stehen. Als Scrambler ist er ohnehin der Beste der Liga. Großes Fragezeichen: Die wieder poröse O-Line © getty 6/25 5.: Andrew Luck, Indianapolis Colts: Einmal den Reset-Button, bitte! Nach einer verletzungsgeplagten Saison ist Luck wieder fit, hat seinen neuen Vertrag und endlich einen neuen Center. An WR-Power mangelt es ohnehin nicht © getty 7/25 RUNNING BACKS: 1.: Adrian Peterson, Minnesota Vikings: Einer der besten Downhill-Runner aller Zeiten kann Spiele mit seiner Power noch immer herumreißen. Die Vikings haben in ihre O-Line und ihre Receiver investiert - Peterson sollte profitieren © getty 8/25 2.: Todd Gurley, Los Angeles Rams: Gurley eroberte die NFL schon 2015 im Sturm und war oft der einzige Lichtblick einer schwachen Rams-Offense. Rookie-QB Jared Goff soll das jetzt ändern, die O-Line ist ein Jahr reifer. Und Gurley ist schlicht ein Monster © getty 9/25 3.: David Johnson, Arizona Cardinals: Die Cards-Offense zwingt mit aggressivem Passspiel Defenses, selbiges zu verteidigen - was Räume öffnet. Johnson ist ein guter Pass-Catcher und hat sich in einer sensationellen Rookie-Saison als Top-Runner entpuppt © getty 10/25 4.: Ezekiel Elliott, Dallas Cowboys: Charles? Verletzt. Miller? Neues Team. Freeman? Soll weniger Carries bekommen. Daher gibt's das Risiko: Elliott ist ein 3-Down-Back, war der klar beste RB dieser Draft-Klasse und läuft hinter der besten O-Line © getty 11/25 5.: Le'Veon Bell, Pittsburgh Steelers: Der beste Receiving-Back der NFL besticht mit seiner Geduld, seiner Beweglichkeit, seiner Power - der kompletteste Back der NFL. Ohne die 4-Spiele-Sperre wäre er die klare Nummer 1 © getty 12/25 WIDE RECEIVER: 1.: Antonio Brown, Pittsburgh Steelers: Der beste Receiver der NFL hat in der Vorsaison spätestens gegen Chris Harris bewiesen, dass er es mit jedem Cornerback aufnehmen kann. Brown ist das unangefochtene Top-Ziel einer der besten Offenses © getty 13/25 2.: Odell Beckham Jr., New York Giants: Ähnlicher Receiver-Typ wie Brown und das mit einer ähnlichen Explosivität und Playmaking-Fähigkeiten: Beckham ist über 4 Viertel nicht zu verteidigen, die Giants haben ihm im Draft endlich Waffen zur Seite gestellt © getty 14/25 3.: Julio Jones, Atlanta Falcons: Selbst in einer eher durchwachsenen Saison für Atlantas Offense sorgte Jones regelmäßig für Spektakel. Der physisch dominanteste WR in der NFL sollte im zweiten Jahr unter OC Kyle Shanahan noch besser eingesetzt werden © getty 15/25 4.: DeAndre Hopkins, Houston Texans: Was Hopkins bisher in seiner Karriere trotz eines schlechten QB-Karussells bereits gezeigt hat, ist mehr als beeindruckend. Kein Receiver ist so stark wenn es darum geht, den Ball in Bedrängnis zu fangen © getty 16/25 5.: A.J. Green, Cincinnati Bengals: Green hatte noch nie unter 1.000 Receiving-Yards und noch nie unter 6 Touchdowns. Mit einem fitten Dalton und ohne Mohamed Sanu sowie Marvin Jones werden sich die Gelegenheiten nur häufen © getty 17/25 TIGHT ENDS: 1.: Rob Gronkowski, New England Patriots: Kein Tight End bietet die Kombination aus Blocker und Pass-Catcher, die Gronk zu bieten hat. Die Verpflichtung von Martellus Bennett verspricht mehr 2-TE-Sets - und mehr Chancen für Gronkowski © getty 18/25 2.: Jordan Reed, Washington Redskins: 87 Catches, 11 Touchdowns, 952 Yards: Jordan Reed ist im Kurzpassspiel der Redskins das absolute Lieblingsziel von Kirk Cousins. Cousins spielt 2016 um seinen Vertrag - und Reed könnte zu seinem besten Argument werden © getty 19/25 3.: Greg Olsen, Carolina Panthers: Cam Newtons Lieblingsziel sollte auch 2016 eine elementare Rolle spielen. Olsen ist eine absolute Waffe in der Red Zone, verzeichnete insgesamt 1.104 Yards und sieben TDs. Aus Running-Formations schwer zu verteidigen © getty 20/25 4.: Travis Kelce, Kansas City Chiefs: Chiefs-Coach Andy Ried liebt seine Tight Ends, Chiefs-Quarterback Alex Smith lieft seine sicheren Pässe auf die kurze und die mittlere Distanz. Die Antwort auf all das bietet Travis Kelce © getty 21/25 5.: Delanie Walker, Tennessee Titans: Walker war schon 2015 die beste Waffe im Passing Game der Titans. Tennessee will jetzt mehr auf sein Running Game setzen, Walker dürfte dennoch von daraus resultierender Play Action profitieren © getty 22/25 TIPP, QUARTERBACK: Eli Manning, New York Giants: Manning wird Jahr für Jahr gerne übersehen, nicht selten fällt er komplett aus dem Draft. Doch 2016 hat er neben Beckham auch Shepard als Slot-Waffe und einen spektakulären RB in Paul Perkins © getty 23/25 TIPP, RUNNING BACK: Duke Johnson, Cleveland Browns: Der Browns-Trainerstab schwärmt seit Wochen von Johnson, der als guter Pass-Catcher hervorragend in das Scheme der neuen Coaches passt © getty 24/25 TIPP, WIDE RECEIVER: Tyler Lockett, Seattle Seahawks: Lockett sollte meist in einer mittleren Runde zu haben sein - und könnte ein großes Jahr hinlegen. Passing wird in Seattle immer größer geschrieben, Lockett bietet eine gute Ergänzung zu Baldwin © getty 25/25 TIPP, TIGHT END: Coby Fleener, New Orleans Saints: Einer der am meisten diskutierte Fantasy-TE 2016. Für Fleener spricht die Saints-Offense, die einfach TE-Zahlen produziert. Fleener ist ein guter Pass-Catcher und sollte mit Brees funktionieren

Keeper- und Dynasty-Liga: Ein auf langfristiges Spielen ausgerichtetes Format. Man draftet sein Team nicht in jedem Jahr komplett, neu sondern behält eine bestimmte Anzahl an Spielern aus dem Vorjahr. Hier liegt der Unterschied: Bei Keeper-Ligen gibt es eine bestimmte Anzahl an "Keepern", man darf also etwa drei, vier oder fünf Spieler aus der vergangenen Saison behalten. Bei einer Dynasty-Liga behält man per se seine komplette Fantasy-Mannschaft - es sei denn, man entlässt oder tauscht Spieler.

Two-QB und Super Flex: Ersteres bedeutet, wie der Name schon sagt, dass ein jeder Spieler pro Woche zwei Quarterbacks aufstellen muss - mit Blick auf den Draft ein enormer strategischer Unterschied. Eine Liga mit einem Super-Flex-Platz erlaubt es, irgendeinen Spieler in der oben bereits erklärten Flex-Position aufzustellen. Aufgrund der hohen Punktezahlen von Quarterbacks wird so bei Standard-Punkte-Berechnung aus den meisten Super-Flex-Ligen unweigerlich ebenfalls eine 2-QB-Liga.

Tipps für den Fantasy-Starter:

Vor dem Draft ist es essentiell, sich mit den Regeln vertraut zu machen. Es ist ärgerlich, früh zwei Running Backs zu nehmen, um dann festzustellen, dass man in einer PPR-Liga ist.

Kicker und Defenses sind in den allermeisten Fällen austauschbar. Viele wechseln ihre Defense auch von Woche zu Woche, je nach den realen Partien, über das Waiver Wire durch. Beide sollte man also so spät wie möglichst draften.

Aber: In Standard-Ligen fungiert die Defense auch als Special Team. Das gilt es bei der Auswahl zu beachten, ein Special-Team-Touchdown (per Punt- oder Kickoff-Return) kann ein Fantasy-Duell entscheiden.

Bye-Weeks beim Draft beachten: In der NFL haben Spieler zu unterschiedlichen Zeiten ihre Bye-Week, also ihre Pause. Haben mehrere Starter aus dem eigenen Fantasy-Team gleichzeitig jene spielfreie Woche, wird die Aufstellung plötzlich schwierig.

Weg von der Realität: Im Fantasy Football sollte die eigene Fan-Zugehörigkeit keine Rolle spielen. Wenn man sich auf die Spieler des eigenen - realen - Teams fokussiert, ist die Gefahr hoch, dass man im Draft und bei Trades zu hohe Preise bezahlt.

Das Angeben der Waiver-Wire-Wünsche nicht vergessen! Es ist äußerst ärgerlich, am Mittwochmorgen festzustellen, dass man seinen verfügbaren Wunschspieler hätte haben können, hätte man nicht vergessen, sich einzutragen.

Quarterbacks außen vor: In der NFL gibt es genügend Fantasy-taugliche Quarterbacks, so dass man keinen QB früh im Draft wählen muss. Meist findet man in einer späten Runde noch einen Tony Romo, Philip Rivers oder Eli Manning. Geht diese Strategie schief, kann man immer noch von Woche zu Woche QBs über das Waiver Wire holen und den verfügbaren Quarterback aufstellen, der ein gutes Matchup hat.

Aufstellungen überprüfen: Null Punkte von einem Spieler, weil er verletzt ausgefallen ist? Nicht gut. Deshalb gilt es, am Donnerstag, Sonntag und Montag die Ausfälle und Aussagen der Teams zu checken.

