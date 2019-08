NBA News: Winkt DeMar DeRozan ein neuer Maximalvertrag bei den San Antonio Spurs?

Die San Antonio Spurs erwägen offenbar, DeMar DeRozan noch in diesem Sommer eine vorzeitige Vertragsverlängerung zu Top-Konditionen anzubieten. Dies geht aus einem Bericht der San Antonio Express-News hervor.

DeRozan kam im vergangenen Sommer im Trade für Kawhi Leonard aus Toronto nach San Antonio, sein Vertrag läuft noch bis 2021, wobei er für die Saison 20/21 über eine Spieler-Option (27,7 Mio. Dollar) verfügt. Quellen außerhalb der Franchise hatten spekuliert, dass die Spurs diesen Vertrag eher per Trade loswerden wollen würden, dem Bericht zufolge trifft dies aber nicht zu.

Demnach schätzen die Spurs und vor allem Head Coach Gregg Popovich den 30-jährigen Shooting Guard und es wird derzeit sogar erwogen, ihm noch in diesem Sommer einen neuen Maximalvertrag vorzulegen. Bisher sei dies noch nicht passiert, die Spurs hätten es jedoch nicht ausgeschlossen.

Obwohl San Antonio in der kommenden Saison wohl nicht zu den absoluten Contendern gehören wird, gefällt die Kombination an Spielern Popovich. Mit der Rückkehr des im letzten Jahr verletzten Guards Dejounte Murray hofft man in San Antonio vor allem auf internes Wachstum, nachdem vergangene Saison in Spiel 7 der Erstrundenserie gegen die Denver Nuggets Endstation war.

DeRozan kam in seiner ersten Saison für die Texaner auf 21,2 Punkte, 6 Rebounds und 6,2 Assists im Schnitt. Der viermalige All-Star hatte die ersten neun Jahre seiner Karriere zuvor bei den Raptors verbracht.

Die Statistiken von DeMar DeRozan in der NBA