Basketball: Team USA nach Niederlage gegen Australien: "Müssen besser werden"

Nach 78 Siegen am Stück hat Team USA mal wieder ein Spiel mit NBA-Profis verloren. Nach der 94:98-Pleite gegen Australien will Coach Gregg Popovich dies aber nicht überbewerten. Der Spurs-Coach spricht aber dennoch von einer Lehrstunde für sein Team.

"Die Niederlage bedeutet, dass wir besser spielen müssen", sagte Popovich nach dem Spiel zu USA Basketball. "Es war eine gute Standortbestimmung. Uns ist klar, dass auch wir nicht immer gewinnen können. Unsere Jungs arbeiten sehr hart und wir gewöhnen uns weiter aneinander, damit wir unser System umsetzen können", führte Pop weiter aus.

Davon war gegen die Boomers recht wenig zu sehen. Team USA spielte nur selten wie eine Mannschaft und kam in 40 Minuten gerade einmal auf 11 Assists. Dennoch hätte es durchaus für den hohen Favoriten in Melbourne wieder reichen können. Die Gäste führten in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich zweistellig, doch Patty Mills, ein Schützling von Pop bei den Spurs, lief heiß und erzielte 13 seiner 30 Punkte im Schlussabschnitt.

Team USA: Nach Fox-Absage - Diese Spieler hat Gregg Popovich noch zur Auswahl © getty 1/18 Da waren es nur noch 13. Die Absagenflut für Team USA hört nicht auf, notgedrungen nimmt der Kader für die WM in China langsam Formen an. © getty 2/18 Marvin Bagley wird Popovich & Co. bei der WM in China nicht zur Verfügung stehen. Der Big will sich auf die anstehende Saison mit den Kings konzentrieren. © getty 3/18 Gleiches gilt offenbar für De'Aaron Fox. Der Point Guard vermeldete etwas überraschend, dass er ebenfalls nicht mit in China dabei sein wird. © getty 4/18 Und auch Kyle Lowry ... © getty 5/18 ... und P.J. Tucker haben sich verletzungsbedingt abgemeldet. Damit bleiben Popovich nun noch die folgenden 13 Spieler. © getty 6/18 Kemba Walker (Point Guard), Charlotte Hornets - Stats 2018/19: 25,6 Punkte, 4,4 Rebounds, 5,9 Assists bei 43,4 Prozent FG (82 Spiele) © getty 7/18 Derrick White (Guard), San Antonio Spurs - Stats 2018/19: 9,9 Punkte, 5,0 Assists bei 47,6 Prozent FG (65 Spiele). © getty 8/18 Marcus Smart (Point Guard), Boston Celtics - Stats 2018/19: 8,9 Punkte, 4,0 Assists bei 42,2 Prozent FG (80 Spiele). © getty 9/18 Donovan Mitchell (Shooting Guard), Utah Jazz - Stats 2018/19: 23,8 Punkte, 4,1 Rebounds, 4,2 Assists bei 43,2 Prozent FG (77 Spiele) © getty 10/18 Joe Harris (Shooting Guard), Brooklyn Nets - Stats 2018/19: 13,7 Punkte, 3,8 Rebounds bei 47,4 Prozent 3FG (76 Spiele). © getty 11/18 Jaylen Brown (Guard/Forward), Boston Celtics - Stats 2018/19: 13 Punkte, 4,2 Rebounds bei 46,5 Prozent FG (74 Spiele) © getty 12/18 Jayson Tatum (Small Forward), Boston Celtics - Stats 2018/19: 15,7 Punkte, 6 Rebounds, 2,1 Assists bei 45 Prozent FG (79 Spiele) © getty 13/18 Harrison Barnes (Small Forward), Sacramento Kings - Stats 2018/19: 16,4 Punkte, 4,7 Rebounds, 1,5 Assists bei 42 Prozent FG (77 Spiele) © getty 14/18 Khris Middleton (Forward/Guard), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 18,3 Punkte, 6 Rebounds, 4,3 Assists bei 44,1 Prozent FG (77 Spiele) © getty 15/18 Kyle Kuzma (Forward), Los Angeles Lakers - Stats 2018/19: 18,7 Punkte, 5,5 Rebounds, 2,5 Assists bei 45,6 Prozent FG (70 Spiele) © getty 16/18 Myles Turner (Center), Indiana Pacers - Stats 2018/19: 13,3 Punkte, 7,2 Rebounds, 1,6 Assists bei 48,7 Prozent FG (74 Spiele) © getty 17/18 Brook Lopez (Center), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 12,5 Punkte, 4,9 Rebounds, 1,2 Assists bei 45,2 Prozent FG (81 Spiele) © getty 18/18 Mason Plumlee (Center), Denver Nuggets - Stats 2018/19: 7,8 Punkte, 6,4 Rebounds bei 59,3 Prozent FG (82 Spiele)

Team USA: Noch viel Luft nach oben

"Ich habe es schon nach dem ersten Test gegen Australien gesagt: Patty kann dir unglaublich wehtun", lobte Popovich den Matchwinner. Doch nicht nur Mills überzeugte, Australien trat als Team homogen auf, wie auch Harrison Barnes neidlos anerkannte. "Sie haben ein tolles Team und spielen schon seit Jahren miteinander zusammen. Sie spielen einen ganz hervorragenden Basketball."

Die USA sind dagegen noch lange nicht da, wo sie bei der WM in China sein wollen. "Wir müssen jeden Tag besser werden", forderte darum Popovich. "Wir haben auch heute wieder einige Dinge gelernt und sind nun besser, als noch vor dem Spiel. Nun gilt es, aus diesen Erfahrungen etwas zu machen."

Einen Test werden US-Jungs auf australischem Boden noch absolvieren. Am Montag treffen Kemba Walker und Co. in Sdyney auf Kanada, bevor es dann zur WM nach China geht. Dort beginnen die USA ihre Kampagne am 1. September gegen Tschechien. Weitere Gruppengegner für die USA sind die Türkei und Japan, die zuletzt die deutsche Auswahl um Dennis Schröder schockten.