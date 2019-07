NBA Free Agency im Live-Ticker - Rund um die NBA: Erneut kein lukratives Angebot für DeMarcus Cousins?

Das Warten auf Kawhi Leonard geht in die nächste Runde! Doch neben der Klaue gibt es noch zahlreiche weitere prominente Namen auf dem Free-Agent-Markt. Rund um die NBA versorgt euch deshalb auch heute wieder mit allen wichtigen News und Gerüchten. Gibt es erneut kein lukratives Angebot für DeMarcus Cousins?

Herzlich Willkommen zu unserem traditionellen Live-Ticker Rund um die NBA. Hier bekommt ihr alle News, Gerüchte und Trades aus der NBA. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Dallas Mavericks wohl mit guten Chancen bei Danny Green

17.49 Uhr: Habt ihr eigentlich schon das Cover der neuesten NBA2K-Ausgabe gesehen? Hier findet ihr das Schmuckstück, gemeinsam mit einer kleinen Historie der 2K-Covers.

Anthony Davis schmückt das Cover von 2K20: Alle Cover-Athleten der Geschichte © 2k 1/20 2019 ist das Jahr der Braue! Lakers-Neuzugang Anthony Davis schmückt erstmalig das Cover der diesjährigen 2K-Version. Wir zeigen die Cover der vergangenen Jahre. © 2k 2/20 Der letzte Tanz ist Geschichte - eine Legende bleibt. Völlig zurecht ziert Dwyane Wade in diesem Jahr die Legenden-Edition der Simulation! Obwohl wir mit Dirk Nowitzki natürlich auch kein Problem gehabt hätten ... © 2k 3/20 November 1999: Das erste NBA 2K wird auf den Markt geschmissen. Allen Iverson ist der erste Coverboy - er bleibt er über mehrere Jahre © 2k 4/20 Erst 2004 darf mit Ben Wallace mal ein anderer ran. Seine Pistons bezwangen zuvor die in den Finals die hochfavorisierten Lakers © getty 5/20 Ein Jahr später ist dann erstmals der Diesel der Frontmann. Nach seinem Wechsel nach Miami gehört die Show ganz alleine Shaq © 2k 6/20 Und nochmal Shaq. Dwyane Wade wird zwar Finals-MVP, aber O'Neal darf immerhin erneut aufs 2k-Cover © 2k 7/20 New Orleans war mal hip. Dank Chris Paul sind die Hornets in Lousiana erstmals relevant. Das Cover gibt es obendrauf © 2k 8/20 Anything is possible erklärte Kevin Garnett nach dem Titel 2008 - auch das Cover im gleichen Jahr © 2k 9/20 Zeichnet sich da ein Trend ab? Schon wieder bekommt mit Kobe Bryant ein Meisterspieler das Cover © 2k 10/20 Nein, 2k hat anderes vor. Der GOAT persönlich präsentiert das Produkt im Jahr darauf © 2k 11/20 Man ist mit den Legenden auf den Geschmack gekommen. Diesmal unterstützten Magic Johnson und Larry Bird His Airness © 2k 12/20 Das nächste Dreier-Cover. Diesmal waren Blake Griffin, Kevin Durant und Derrick Rose die Glücklichen © 2k 13/20 Einer fehlte, richtig? 2013 war es endlich soweit: LeBron James bekommt sein wohl verdientes Plätzchen ganz vorne © 2k 14/20 Nach LeBron durfte dann auch Kevin Durant. Er war zuvor erstmals MVP geworden © getty 15/20 Konsumenten aus Deutschland erinnern sich noch: Auch Dennis Schröder durfte zumindest in seiner Heimat aufs Cover. Insgesamt gab es deren sieben mit Harden, Curry, Davis, Jordan, Parker und den Gasols © 2k 16/20 Dann hatte 2k fast alle Superstars mal durch. So kam auch Paul George von den Indiana Pacers zu Cover-Ehren © 2k 17/20 Doch nicht ganz allein: Kobe Bryant wurde zu seinem Abschied eine ganze Legenden-Edition gewidmet © 2k 18/20 Bei NBA 2K18 durfte Kyrie Irving aufs Cover - erstmal natürlich stilecht im Cavs-Trikot, das später durch eine Uniform der Celtics ersetz wurde. © 2k 19/20 Nicht nur Kyrie ist auf dem Cover. Auch Shaq darf zum dritten Mal drauf, diesmal als Legende © 2K 20/20 King, die Zweite! 2019 war es wieder soweit und LeBron James von den Cleveland Cavaliers zierte erneut die Frontseite der Simulation - zumindest die der Jubiläums-Edition.

17.40 Uhr: Bobby Marks hat eine interessante Zusatzinfos zur Williams-Garantie für uns: Da Sweet Lou im Februae 2018 seine Verlängerung unterschrieben hat, ist er dem CBA-Experten zufolge erst ab dem 7. Februar 2021 berechtigt, nachzuverhandeln. Deshalb konnte L.A. Wiliams keinen neuen Vertrag anbieten, sondern "nur" seine 8 Mio. Dollar für 2020/21 garantieren.

17.32 Uhr: Shams meldet sich erneut zu Wort. Die Charlotte Hornets haben seinen Infos zufolge Tony Parker gewaived. Der Franzose hatte ohnehin sein Karriereende bekanntgegeben.

17.27 Uhr: Patrick Beverley hat bekanntermaßen bei den Clippers verlängert (3 Jahre/40 Mio. Dollar), dabeiu hatte er laut eigener Aussage ein besseres Angebot der Kings auf dem Tisch liegen. "Der menschliche Part von dir denkt, dass du so viel Geld nehmen solltest, wie du kannst. Aber nicht alles Geld ist gutes Geld. Ich habe das getan, was das beste für mich und meine Familie war", so der Point Guard gegenüber Andrew Greif von der L.A. Times.

17.16 Uhr: Und dann bleiben wir doch direkt mal bei den Mavs. Dallas sei angeblich in einer guten Position, um Danny Green zu verpflichten - unabhängig davon, wo Kawhi Leonard landen wird. Das berichtet Harrison D. Sanford, der ist immerhin Co-Host von Greens Podcast ...

17.10 Uhr: Was aus deutscher Sicht zudem noch sehr erfreulich ist: Maxi Kleber hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf eine Vertragsverlängerung mit den Dallas Mavericks geeinigt - Glückwunsch, Maxi! Hier gibt es alle Infos zur Vertragslaufzeit und zum Gehalt.

17.08 Uhr: Derzeit halten sich die Neuigkeiten in der NBA-Welt noch im Rahmen. Ist das die berühmt-berüchtigte Ruhe vor dem Sturm? Das gibt uns zumindest die Gelegenheit, einen Blick auf das zu werfen, was in der vergangenen Nacht so alles passiert ist:

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Lou Williams bekommt Garantie für 2020/21

17.02 Uhr: Die Knicks haben offenbar Interesse an einer Verpflichtung von James Ennis. Das will Ian Begley von SNY.tv erfahren haben. Auch die Lakers und Clippers haben seit dem Start der Free Agency den Forward angeblich kontaktiert.

16.53 Uhr: Es ist recht ungewöhnlich, dass ein Team so früh eine Garantie ausspricht, immerhin hätten die Clippers noch gut ein Jahr für diese Entscheidung Zeit gehabt. Laut Shams sei dies aber als Belohnung für das Spiel und die Führungsqualitäten des 32-Jährigen gedacht. Sweet Lou wurde vor kurzem zum dritten Mal in seiner Karriere als Sixth Man ausgezeichnet.

16.48 Uhr: Bessere Nachtichten gibt es dagegen bei Lou Williams. Dessen letztes Vertragsjahr in der Saison 2020/21 war bisher nur teilweise garantiert. Die Betonung liegt aus war. Laut Shams Charania (The Athletic) haben die Clippers seine 8 Mio. Dollar für 20/21 bereits jetzt komplett garantiert.

Alle Gewinner der NBA Awards 2019: Wer ist MVP, Rookie of the Year und der beste Verteidiger? © getty 1/15 Die NBA Awards wurden vergeben! In einer von Shaquille O'Neal moderierten Show wurde in der Nacht auf Dienstag Edelmetall verteilt. Welche Spieler haben abgesahnt? Hier kommen alle Gewinner! © getty 2/15 NBA Hustle Award: Marcus Smart (Boston Celtics) © getty 3/15 Sager Strong Award: Robin Roberts © getty 4/15 Lifetime Achievement Award: Larry Bird (Boston Celtics, 1979-1992) © getty 5/15 Lifetime Achievement Award: Magic Johnson (Los Angeles Lakers, 1980-1991 und 1995/96) © getty 6/15 NBA Sportsmanship Award: Mike Conley Jr. (bisher Memphis Grizzlies/nun Utah Jazz) © getty 7/15 Twyman-Stokes Teammate of the Year Award: Mike Conley Jr. (bisher Memphis Grizzlies/nun Utah Jazz) © getty 8/15 NBA Cares Community Assist Award: Bradley Beal (Washington Wizards) © getty 9/15 Executive of the Year: Jon Horst (Milwaukee Bucks) © getty 10/15 Coach of the Year: Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks) © getty 11/15 Most Improved Player: Pascal Siakam (Toronto Raptors) © getty 12/15 Sixth Man of the Year: Lou Williams (L.A. Clippers) © getty 13/15 Defensive Player of the Year: Rudy Gobert (Utah Jazz) © getty 14/15 Rookie of the Year: Luka Doncic (Dallas Mavericks) © getty 15/15 Most Valuable Player: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Erneut kein lukratives Angebot für DeMarcus Cousins?

16.41 Uhr: Als einen möglichen Abnehmer für Cousins bringt Tim Bontemps (ebenfalls ESPN) die Los Angeles Lakers ins Spiel - Voraussetzung dafür wäre aber, dass sie nicht Kawhi Leonard bekommen. Der ist bekanntermaßen L.A.s großes Ziel in der Free Agency. Angeblich haben die Lakers sogar ganz gute Chancen auf die Klaue. Hier gibt es alle Infos.

16.35 Uhr: Das wahrscheinlichste Szenario für Cousins sei laut Woj ein Einjahresvertrag unter 10 Mio. Dollar. Hat die erneute Verletzung des Big Mans in den Playoffs die Teams abgeschreckt? Nach seinem Achillessehnenriss im vergangenen Jahr hatte sich DMC in der Postseason auch noch einen Riss des Quadrizepsmuskels zugezogen. Nach seiner Rückkehr in den Finals konnte er nur wenig Akzente setzen.

16.30 Uhr: Neben der Klaue ist DeMarcus Cousins der wohl prominenteste Name, der in der Free Agency 2019 noch übrig ist. Allerdings ist der Markt für den Center offenbar überschaubar. Adrian Wojnarowski (ESPN ) berichtet, dass es alles andere als sicher sei, dass Boogie wirklich viel mehr als die 5,3 Mio. Dollar, die er von den Dubs in der vergangenen Saison erhielt, bekommen wird!

16.30 Uhr: Moin, Moin und herzlich Willkommen zu Tag 3 der NBA Free Agency. Erleben wir heute die Kawhi-Entscheidung? Und welche große Namen gehen sonst noch über die Ladentheke? Legen wir direkt los!