NBA Draft Lottery: Wollte Zion Williamson lieber zu den New York Knicks?

Zion Williamson gilt als der große Gewinn im Draft 2019, nun haben die New Orleans Pelicans durch den Gewinn der Draft Lottery, die Chance den Forward an Eins zu ziehen. Laut Medienberichten würde Williamson aber wohl lieber zu den New York Knicks.

Das berichtet Marc J. Spears von The Undefeated. Der stellte fest, dass Williamson sehr schnell den Raum verließ, aber bekannt wurde, dass die Pelicans die Lottery gewonnen hatten. Schon im Dezember hatte Zion mit den Knicks geliebäugelt, als er mit Duke im Madison Square Garden spielte und sich zu folgendem Kommentar hinreißen ließ: "41 Spiele im Jahr im Garden? Das wäre unglaublich", sagte Williamson damals im Gespräch mit Jeff Borzello von ESPN

Die Pels hatten dabei nur eine Chance von 6 Prozent auf den Top-Pick und profitierten damit auch von den neuen Lottery-Wahrscheinlichkeiten, die zuletzt angepasst wurden.

Williamson selbst gab sich nach der Lottery im Gespräch mit ESPN sehr diplomatisch. ""Ich war noch nie in New Orleans. Ich werde aber alles geben, für das Team, für welches ich in der Zukunft spielen werden", sagte der 18-Jährige, der in der abgelaufenen Saison für die Duke Blue Devils für Furore sorgte.

Zion Williamson gesteht Nervosität

Gleichzeitig verriet Zion auch, dass er während des Events unglaublich nervös gewesen sei. "Es lag wahrscheinlich daran, dass alle Augen auf mich gerichtet waren. Das ist schon ein wenig komisch, weil ich nicht wusste, wohin es mich verschlagen würde."

Williamson spielte für Duke eine herausragende Saison, was ihn zum klaren Favoriten auf den Top-Pick gemacht hat. Der 18-Jährige wurde einstimmig zum College-Spieler des Jahres gewählt und staubte auch zahlreiche weitere Auszeichnungen ab. In 33 Spielen legte der Forward 22,6 Punkte sowie 8,9 Rebounds bei 68,0 Prozent Wurfquote.

Die Statistiken von Zion Williamson für die Duke Blue Devils