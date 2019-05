NBA Finals – "Größer als Basketball": Pascal Siakam widmet grandioses Spiel 1 seinem Vater

Pascal Siakam wandelte in Spiel 1 der NBA Finals auf den Spuren von Shaquille O'Neal und widmete den Sieg im Anschluss seinem verstorbenen Vater. Es war dabei nur die jüngste Episode einer Laufbahn, in der das Unmögliche immer wieder möglich gemacht wird.

Es wäre untertrieben, die Playoffs 2019 als "Stahlbad" für Pascal Siakam zu bezeichnen. Nach seiner Coming-Out-Party in der Regular Season lesen sich die direkten Duelle für den Kameruner in den vergangenen drei Serien wie folgt: Joel Embiid, zweimaliger All-Defensive Team Center. Giannis Antetokounmpo, möglicher Defensive Player of the Year 2019. Und nun Draymond Green, DPOY 2017, einer der besten Defensiv-Spieler der jüngeren NBA-Geschichte.

Siakam hat sich diese Aufmerksamkeit und den Respekt gegnerischer Coaches - und Spieler - verdient. Jeder weiß, wie gut er sich entwickelt hat und wie wichtig er für die Offense der Raptors ist, wenn er ins Rollen kommt. "Man muss den Hut vor ihm ziehen", sagte Green nach Spiel 1.

"Er ist ein 'Guy' geworden, einer, für den man planen muss. Er hat viel Arbeit investiert und das respektiere ich. Ich muss ihn aus dieser Serie rausnehmen", sah sich Green selbst in der Verantwortung. "Ich habe ihn früh einen Rhythmus finden lassen, das muss besser werden."

Immerhin: Viel schlechter als in Spiel 1 kann es aus Warriors-Perspektive auch gar nicht werden.

Klay Thompson: "Wir spielen nicht gegen Kawhi"

Der defensive Game-Plan der Warriors zielte darauf ab, Raptors-Superstar Kawhi Leonard zum Passgeber und nicht zum Scorer zu machen. Das gelang vor allem in der ersten Hälfte gut, am Ende blieb Leonard mit 23 Punkten klar unter seinem Playoff-Schnitt. Nur opfert man durch die vielen Double-Teams auch etwas, zumal die Dubs ihre Defensiv-Possessions nicht immer sauber zu Ende spielten.

Spieler wie Marc Gasol, Danny Green oder eben Siakam wurden immer wieder zu offenen Würfen eingeladen, weil entscheidende Rotationen verschlafen wurden, nachdem Leonard gedoppelt wurde. "Wir haben Kawhi recht gut verteidigt. Aber wir spielen nicht gegen Kawhi, sondern gegen die Toronto Raptors", analysierte Klay Thompson richtigerweise.

In Game 1 bewiesen die Kanadier ein weiteres Mal, dass sie eben nicht nur aus dem Superstar bestehen. Gasol erzielte 20 Punkte, Green 11, Fred VanVleet 15. In den Schatten gestellt wurden sie trotzdem allesamt von Siakam, der mit 32 Punkten sogar einen neuen Bestwert in den Playoffs aufstellte.

Pascal Siakam glänzt im direkten Duell mit Draymond Green

Mehr als die bloße Punktzahl beeindruckte dabei, WIE Siakam an seine Punkte kam. Die Warriors gaben ihm den Dreier, er versenkte zwei von drei Versuchen. Sie switchten viel, sodass er teilweise Mismatches auch gegen Stephen Curry bekam, die er konsequent bestrafte. Aber auch isoliert, in Eins-gegen-Eins-Situationen gegen Green, kam Siakam an Punkte.

Green hat vor dem Start der Serie seinen Anspruch formuliert, der "beste Verteidiger aller Zeiten" zu sein, Siakam zeigte sich davon unbeeindruckt. 16 seiner 32 Punkte kamen laut nba.com/stats mit Green als primärem Verteidiger. Seine Schnelligkeit, gepaart mit den langen Armen, der tollen Fußarbeit und der Athletik frustrierten selbst Green, der sonst so selten ein individuelles Matchup verliert.

Den vielleicht größten Schaden richtete Siakam indes wieder mal in Transition an. Etliche Male enteilte er der eher fahrigen Warriors-Defense insbesondere nach deren Ballverlusten und erbeutete seinem Team einfache Punkte. Siakams größte Stärke - sein Motor - stellte wohl den größten Unterschied zwischen beiden Teams dar.

NBA Finals - Einzelkritiken zu Raptors vs. Warriors Spiel 1: Triple-Doubles erzählen nur die halbe Wahrheit © getty 1/22 Nicht nur Pascal Siakam glänzte für Toronto beim Sieg in Spiel 1 gegen die Warriors. Es war eine absolute Teamleistung der Kanadier, auch mit einem mittelmäßigen Kawhi. Bei den Warriors fallen dagegen einige deutlich ab. © getty 2/22 GOLDEN STATE WARRIORS - Stephen Curry (Starting Point Guard): Sein achtes 30+-Punkte-Spiel in den Finals reichte am Ende nicht. Bester Mann bei den Warriors, zwischenzeitlich tauchte aber auch der Chefkoch ein wenig ab. Note: 2 © getty 3/22 Klay Thompson (Starting Shooting Guard): Einer von vielen, die zeitweise auf Kawhi angesetzt wurden. Wie immer mit einem guten Job defensiv, doch dafür wollte sein Wurf an diesem Abend lange Zeit nicht so wirklich fallen (4/11 in Hälfte eins). Note: 3- © getty 4/22 Andre Iguodala (Starting Small Forward): Wie erwartet war Iggy über weite Strecken der primäre Verteidiger gegen Kawhi; und er schaffte es, ihn einzuschränken. Auf der Gegenseite strahlte er allerdings wenig Gefahr aus (0/4 Dreier). Note: 4 © getty 5/22 Draymond Green (Starting Power Forward): Triple-Double hin oder her, an sein überragendes Niveau aus den vorherigen Partien konnte er nicht anknüpfen. Teilweise mit guter Transition-Offense und starken Pässen - aber nur 2/9 FG und 6 Turnover. Note: 4 © getty 6/22 Jordan Bell (Starting Center): Stand nur 12 Minuten auf dem Parkett und trat nicht wirklich in Erscheinung. Defensiv immerhin solide, mehr aber auch nicht. Note: 5 © getty 7/22 Shaun Livingston (Backup Guard): War Iggy auf der Bank, übernahm er (oder McKinnie) die Defense gegen Kawhi - und machte dabei einen guten Job! Auch offensiv als Floor General nach zuvor eher schwachen Playoffs vor allem in Hälfte eins stark. Note: 3 © getty 8/22 Quinn Cook (Backup Guard): Er besorgte im zweiten Viertel den ersten Nicht-Curry-Dreier für die Warriors, das war nicht die einzige gelungene Aktion des 26-Jährigen, der gute Minuten (9) von der Bank lieferte. Note: 3 © getty 9/22 DeMarcus Cousins (Backup-Center): Kreierte vor allem in Halbzeit eins einige gute Würfe für die Teamkollegen aus dem Post. Als er jedoch im Schlussabschnitt im Pick’n’Roll attackiert wurde, musste Coach Kerr ihn relativ schnell wieder rausnehmen. Note: 4 © getty 10/22 Kevon Looney (Backup Center): Sehr gute Switches in der Defense, stand auch gegen kleinere Guards seinen Mann. Auf der anderen Seite des Courts mit guten Screens für die Teamkollegen (auch off-ball). Bekam in der Crunch-Time den Vorzug. Note: 2- © getty 11/22 Jonas Jerebko (Backup Forward): Der Abend des Swedish Larry Bird begann mit einem üblen Airball. Wenige Minuten später hämmerte er aber immerhin einen Eckendreier durch die Reuse und legte im Schlussabschnitt mit einem weiteren nach. Note: 3- © getty 12/22 Alfonzo McKinnie (Backup Forward): Den undankbaren Job gegen Kawhi erledigte er relativ gut. Vereinzelt unnötige Fouls, dafür viel Energie und Einsatz. Zudem steuerte ein paar Triples bei. Bester Plus/Minus-Wert aller Warriors (+4 in 8 Minuten). Note: 3 © getty 13/22 Jacob Evans (Backup Guard): Im zweiten Viertel durfte der Rookie ganze 3 Sekunden ran - mehr Einsatzzeit bekam er im Laufe der Partie nicht. Deshalb keine Benotung. © getty 14/22 TORONTO RAPTORS - Kyle Lowry (Starting Point Guard): 2 Field Goals, 2 Charges, 9 Assists - es war ein klassisches Lowry-Spiel, in dem sein Einfluss weit über nur 7 Punkte herausging. Auch defensiv vor allem gegen Thompson stark. Note: 2 © getty 15/22 Danny Green (Starting Shooting Guard): Ist der Slump vorbei? Dass der Guard 3/5 von Downtown warf, war unglaublich wichtig für die Raptors und eröffnete neue Möglichkeiten. Zudem oft gegen Curry in der D, das machte er mit seiner Länge solide. Note: 2- © getty 16/22 Kawhi Leonard (Starting Small Forward): Die Dubs schickten Mann und Maus, um Kawhi einzudämmen und die Klaue kam lange nicht zum Zug. Am Ende standen dennoch 23 PTS, weil der Raptors-Star in der 2. HZ häufiger an die Linie ging (10/12 FT). Note: 3 © getty 17/22 Pascal Siakam (Starting Power Forward): Es war fabelhaft, was Siakam gegen Draymond Green machte. 32 Punkte bei 17 Würfen, dazu ein spektakulärer Chasedown-Block. Ob Mitteldistanz, Dreier, Spin-Moves oder Zirkus-Legern, bei Siakam klappte alles. Note: 1+ © getty 18/22 Marc Gasol (Starting Center): Ergänzte Siakam wunderbar. Seine Würfe fielen, dazu mit einigen netten Moves unter dem Korb. Noch besser war aber seine Defense unter dem Korb, dazu später auch mit guter Hilfe gegen Curry. Note: 1- © getty 19/22 Fred VanVleet (Backup Guard): Erinnerte mit seiner Defense teilweise an Matthew Dellavedova 2015 und hatte mit Leonard das beste Plus-Minus. Auch offensiv wieder gut, sein getroffener Zirkuswurf mit ablaufender Wurf passte zum Abend der Raptors. Note: 2+ © getty 20/22 Serge Ibaka (Backup Center): Ein Block gegen Livingston war noch das Highlight von Ibaka, der aber ansonsten defensiv solide war. Vorne ging dagegen recht wenig mit Ausnahme eines netten Hookshots. Note: 4 © getty 21/22 Norman Powell (Backup Guard): Sah nur gut vier Minuten in der ersten Halbzeit, in denen er sich ein wenig um Curry kümmerte. Verwandelte 2 Freiwürfe und holte sich 2 Fouls ab. Note: Ohne Bewertung. © getty 22/22 Patrick McCaw (Backup Guard): Keine guten Minuten für den Ex-Dub. Blieb in gefühlt jedem Pick hängen und steuerte kaum etwas bei - mit einer großen Ausnahme. Als die Dubs Ende des 3. Viertels aufkamen, netzte er einen Dreier mit ablaufender Uhr. Note: 4

Pascal Siakam auf den Spuren von Shaquille O'Neal

Die Raptors wirkten an diesem, für sie historischen, Tag hungriger. Von der beeindruckenden Kulisse in Toronto ließen sie sich nicht einschüchtern, sondern beflügeln. Defensiv spielten sie eine, abgesehen von einigen Schwächen beim Rebound, nahezu perfekte Partie, in der sie den Warriors unglaublich gut ihre Stärken nahmen.

Und offensiv profitierten sie davon, dass einer, der erst vor wenigen Jahren mit dem Basketball anfing und noch letzte Saison ein Energizer von der Bank war, eine unheimlich dominante Vorstellung aufs Parkett zauberte. Seit Shaquille O'Neal im Jahr 2004 hatte kein Spieler mehr mindestens 30 Punkte bei 80 Prozent oder mehr aus dem Feld in den Finals aufgelegt.

Siakam schaffte dies bei seinem Debüt auf der größten Bühne. Man kam aus dem Staunen kaum mehr heraus, zumal sich eine solche Leistung in den letzten beiden Runden nicht mehr unbedingt angekündigt hatte. Gegen die Sixers, aber vor allem gegen die Bucks hatte sich Siakam schwer getan. Siakam ist der Favorit auf den MIP-Award, aber gerade diese Serie hatte gezeigt, dass der Wurf - und mit ihm die Effektivität im Halbfeld - noch immer teilweise kommt und geht.

Die Statistiken von Pascal Siakam in den Playoffs

Gegner Punkte Rebounds Assists FG 3FG Magic (5 Spiele) 18,0 8,4 3,0 53,3% 36,4% Sixers (7 Spiele) 19,4 6,4 2,1 44,1% 27,3% Bucks (6 Spiele) 14,5 6,5 2,3 40% 25% Spiel 1 vs. Warriors 32 7 5 14/17 2/3

Nick Nurse schwärmt von Siakams Mentalität

Spiel 1 wiederum zeigte nun, wie schnell Siakam dazulernt und wie gefährlich er trotzdem sein kann, wenn er schnelle Entscheidungen trifft. Seine Entwicklung verläuft in riesigen Schritten. Das zieht sich durch seine gesamte (kurze) Laufbahn, was auch sein Head Coach nach der Partie mit einer Anekdote untermauerte.

"Es ist jetzt zwei Jahre her. Nachdem wir ausgeschieden sind, ist er direkt am nächsten Tag in die Halle gegangen und sagte: ‚Ich muss lernen, wie man wirft. Ich sehe, dass man in den Playoffs in der Lage sein muss, zu werfen, wenn man auf dem Court stehen will'", sagte Nick Nurse. Siakam änderte seinen Wurf, in dieser Saison traf er bereits 36,9 Prozent von Downtown, Tendenz steigend.

"Ich höre oft, wie er gefragt wird, ob er von alledem überrascht ist", so Nurse. "Er sagt immer wieder: 'Nein, das ist das, was ich mir schon immer für mich ausgemalt habe.' Ich glaube, das ist ein sehr kraftvolles Statement. Er glaubt an sich selbst und arbeitet mit großem Ehrgeiz dafür."

Pascal Siakam widmet den Sieg seinem Vater

Es ist dieser Ehrgeiz und dieses Selbstvertrauen, die Siakam binnen weniger Jahre von einem Priesterseminar in Kamerun zu einem College-Stipendium in den USA, von einem rohen Athleten zu einem Nr.27-Pick und nun von einem reinen Energizer zu einem "Guy" in den NBA Finals gemacht haben. Siakam widmete den Sieg wie schon seine gesamten Playoffs seinem Vater Tchamo, der 2014 in einem Autounfall ums Leben gekommen war.

"Die Leute sagen mir immer: 'Wir wissen, dass er stolz auf dich ist.' Ich würde das gerne von ihm hören. Das wäre wirklich cool", sagte Siakam nach dem Spiel seines bisherigen Lebens. "Ich habe eine größere Bestimmung. Ich spiele für etwas, das größer ist als Basketball."

Die Raptors tun gut daran, diese Mentalität auf die ganze Serie zu übertragen. Die Geschichte von Siakam zeigt, dass ein solcher Glaube an sich selbst verdammt viel möglich macht.