Korbjäger NBA Podcast: Die Conference-Semifinals im Check und eine fünffache Angelstunde

Der Korbjäger NBA Podcast befasst sich ausführlich mit den Conference Semifinals und verabschiedet außerdem fünf weitere Teams in den Angelurlaub.

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor.

In der aktuellen Folge geht es natürlich ausführlich um die Conference Semifinals. Warum waren die Bucks nicht auf die Strategie der Celtics vorbereitet, was veranstaltete Kawhi Leonard in Spiel 1? Ist der Schiri-Ärger seitens der Rockets berechtigt? Außerdem werden fünf weitere Teams in den Angelurlaub verabschiedet.

Hier geht es zur Folge auf iTunes, hier geht es zu Spotify. Hier geht's direkt zum Hoster Podomatic.

Korbjäger NBA Podcast: Die Conference Semis im Check

Das Programm:

4:40 Raptors vs. Sixers

21:47 Bucks vs. Celtics

40:20 Angelstunde: Clippers

46:28 Angelstunde: Nets

53:11 Angelstunde: Spurs

58:44 Angelstunde: Jazz

1:04:00 Angelstunde: Magic

1:07:32 Spiel 1 zwischen Warriors und Rockets

1:35:08 Preview: Nuggets vs. Trail Blazers

