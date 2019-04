Dirk Nowitzki, Karriere-Ende: Hört der deutsche Superstar der Dallas Mavericks nach dieser Saison auf?

Absolviert Dirk Nowitzki in dieser Woche tatsächlich seine letzten Spiele für die Dallas Mavericks? Zwar hat der beste deutsche Basketballer aller Zeiten sich noch nicht öffentlich geäußert, dass er aufhören wird, dennoch deuten viele Zeichen darauf hin, dass nach seiner 21. Saison in der NBA endgültig Schluss ist.

Zwei Spiele müssen die Dallas Mavericks in dieser Saison noch absolvieren, es könnten die letzte Spiele für Dirk Nowitzki in der NBA sein. Zum einen haben die Mavs schon jetzt keine Chance mehr auf die Playoffs, zum anderen weil der Vertrag von Nowitzki ausläuft und dieser offen mit einem Karriereende liebäugelt.

Karriereende? Das sagt Dirk Nowitzki

Entschieden hat sich der inzwischen 40-Jährige noch nicht, das betonte Nowitzki die ganze Saison lang, auch wenn ihn die Fans (auch in fremden Hallen) feierten, als ob es seine Abschiedstournee sei. Dies taten unter anderem auch die Fans in Indianapolis, was Nowitzki zu folgender Aussage hinreißen ließ: "Ich wäre gern noch ein weiteres Jahr für die Jungs da, aber es hängt davon ab, wie sich der Körper anfühlt. Ich hatte dieses Jahr offensichtlich ein paar Probleme."

Es ist jedoch fast auszusschließen, dass Nowitzki nach dem letzten Spiel der Dallas Mavericks sofort eine Entscheidung treffen wird. Nowitzki betonte immer wieder, dass er nach der Saison erst einmal Abstand gewinnen will und dann in Ruhe eine Entscheidung mit seiner Familie treffen möchte.

Auch Nowitzkis Frau, Jessica, scheint noch nicht zu wissen, wie es mit der lebenden Legende der Mavs nach dem Spurs-Spiel weitergeht. "Wir müssen einfach abwarten und schauen", so seine Ehefrau. "Aber erst einmal, wenn die Saison vorbei ist, wird er es genießen, Eis am Morgen zu essen", sagte Jessica Nowitzki gegenüber DAZN und SPOX.

Würde Nowitzki tatsächlich zurücktreten, gäbe es auch daheim jede Menge zu tun. Die Nowitzkis haben inzwischen drei Kinder (zwei Mädchen, ein Junge) und dürften so voll in den Alltag eingespannt sein.

Kehrt Dirk Nowitzki nach seiner Karriere nach Deutschland zurück?

Das kann man ausschließen. Nowitzki lebt nun seit über 20 Jahren in Texas, auch seine Frau ist inzwischen tief mit Dallas verwurzelt, die Kinder wurden alle in der texanischen Metropole geboren.

Nowitzki wird sicher immer wieder nach Deutschland und vor allem Würzburg, wo seine Eltern weiterhin wohnen, zurückkehren, der Lebensmittelpunkt wird aber Dallas bleiben.

Was macht Dirk Nowitzki nach seinem Karriereende?

Das ist noch völlig offen. Nowitzki erklärte immer wieder, dass er Interesse am Coaching hätte, jedoch nur in einer kleineren Rolle als Assistent oder Wurf-Trainer. Bei den Dallas Mavericks läuft er da ohnehin offene Türen ein. Besitzer Mark Cuban betonte stets, dass für Nowitzki in der Franchise immer ein Platz frei wäre und er es begrüßen würde, wenn der Deutsche weiterhin involviert wäre.

Bevor dies aber geschieht, wird Nowitzki nach seinem Karriereende erst einmal Abstand vom Sport nehmen. Reisen und Zeit für die Familie sollen die Prioritäten für den deutschen Sport-Star dann sein.

© getty

Wie viel hat Dirk Nowitzki in seiner Karriere in der NBA verdient?

Über seine 21 Jahre in der NBA hat Nowitzki gut 251 Millionen Dollar durch Gehälter eingestrichen. Einnahmen durch Werbeverträge sind dort natürlich nicht inkludiert. In seiner Karriere blieb Nowitzki den Mavs immer treu und unterzeichnete insgesamt acht Verträge in Dallas. Das meiste Geld verdiente Dirkules in der Saison 2016/17, als er für ein Jahr und 25 Millionen Dollar unterschrieb.

Saison Gehalt (in Milionen US-Dollar) 1998/99 1,473 1999/00 1,583 2000/01 1,694 2001/02 2,158 2002/03 10,068 2003/04 11,326 2004/05 12,585 2005/06 13,843 2006/07 15,102 2007/08 16,360 2008/09 18,078 2009/10 19,796 2010/11 17,279 2011/12 15,367 2012/13 20,907 2013/14 22,721 2014/15 7,974 2015/16 8,333 2016/17 25,0 2017/18 5,0 2018/19 5,0

Dirk Nowitzki: Auszeichnungen, Titel, Stats

Der 40-Jährige heimste in seiner ruhmreichen Laufbahn zahlreiche persönliche Auszeichnungen ein. So wurde der Power Forward 2007 zum ersten MVP der NBA aus Europa gewählt, nach Tony Parker von den San Antonio Spurs war er zudem der zweite europäische Finals-MVP (2011).

Doch nicht nur in der NBA feierte Nowitzki Erfolge. Mit dem DBB-Team gewann Dirkules zwei Medaillen bei großen Turnieren, Silber bei der EM 2005 in Serbien und Montenegro sowie Bronze bei der WM 2002 in den USA. Zudem führte er die Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen 2008 in Peking und durfte obendrein die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier tragen.

Auszeichnung Jahr NBA Champion 2011 NBA Finals MVP 2011 NBA MVP 2007 NBA All-Star 14x (2002-2012, 2014, 2015, 2019) All-NBA First Team 4x (2005-2007, 2009) All-NBA Second Team 5x (2002, 2003, 2008, 2010, 2011) All-NBA Third Team 3x (2001, 2004, 2012) NBA Three-Point Shootout Champion 2006 NBA Teammate of the Year 2017 FIBA World Cup MVP 2002 FIBA World Cup Scoring Champion 2002 FIBA EuroBasket MVP 2005 FIBA EuroBasket Top Scorer 3x (2001, 2005, 2007) Europas Spieler des Jahres 6x (2002-2006, 2011) Silbernes Lorbeerblatt 2011

© getty

Dirk Nowitzki: Diese Meilensteine hat er in der NBA erreicht

Neben seinen zahlreichen Auszeichnungen brach der Deutsche in der NBA zahlreiche Rekorde und setzte diverse Meilensteine. So ist er mit über 31.000 Punkte der erfolgreichste Scorer der NBA-Geschichte, der nicht in den USA geboren wurde. Kein anderer Spieler absolvierte mindestens 21 Jahre bei nur einer Franchise, in Nowitzkis Fall sind dies die Dallas Mavericks. Für die Mavs führt Nowitzki die Franchise zudem in Spielen, Punkten, Rebounds, Blocks, Field Goals, erfolgreiche Dreier sowie erfolgreiche Freiwürfe an.

Kategorie Zahl* Platzierung All-Time NBA Punkte 31.508 6. Spiele 1.519 3. Rebounds 11.459 27. Defensiv-Rebounds 10.004 5. Verwandelte Dreier 1.975 12. Verwandelte Freiwürfe 7.235 6. Field Goals 11.150 8. Gespielte Minuten 51.267 3.

* Alle Statistiken sind auf dem Stand des 8. April 2019.

Dirk Nowitzki: Die Karriere-Statistiken des deutschen Superstars