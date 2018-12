NBA Christmas Games heute im LIVE-TICKER: Spiele, Ergebnisse, Stats

Es ist Christmas Day in der NBA und die Liga wartet mit den ersten großen Highlightspielen der Saison auf. Ab 18 Uhr finden nacheinander fünf Spiele statt, es beginnen die New York Knicks gegen die Milwaukee Bucks um Giannis Antetokounmpo. SPOX begleitet für euch die Spiele im Live-Ticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

18.33 Uhr: Mensch, die Knicks machen Spaß! 4 Minuten sind im Viertel noch zu spielen und die Knicks haben einen 14:2-Run - bis Middleton den Dreier mit Foul versenkt. 18:16 Knicks.

18.27 Uhr: Aber Knicks-Coach David Fizdale scheint die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Gastgeber antworten mit einem 7:0-Run, unter anderem durch 5 Punkte von Rookie Knox, der nach einem Bucks-Timout zudem an die Linie marschieren wird. 9:10 Bucks.

18.21 Uhr: Keine vier Minuten gespielt und die Knicks brauchen beim Stand von 2:10 die erste Auszeit. Lassen wir diesen verfehlten Dunk von Giannis als Assist durchgehen?

18.15 Uhr: Genug geredet, es geht los! Auf uns warten ca. 13 Stunden Basketball!

18.04 Uhr: Auch bei den Bucks gibt es keine Veränderungen. Es starten Eric Bledsoe, Malcom Brogdon, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo und Brook Lopez.

18.00 Uhr: Blicken wir doch einmal auf die Starter der Knicks. Das sind die folgenden: Emmanuel Mudiay, Tim Hardaway Jr., Kevin Knox, Noah Vonleh und Enes Kanter.

17.51 Uhr: Für die Bucks ist es übrigens das erste Christmas Game seit 1977! Damals schlug man die Kansas City Royals, lang ist es her!

17.43 Uhr: Die Rookies der Knicks, Mitchell Robinson, Kevin Knox und Allonzo Trier sind übrigens als Elfen im MSG erschienen. Ob sie dies dann nachher auch so tragen werden? Unwahrscheinlich!

17.38 Uhr: Wer erinnert sich eigentlich noch an den Weihnachtssong der Detroit Pistons? Sheed Wallace ist einfach eine Legende!

17.22 Uhr: Kurz ein paar Personalien. Malcom Brogdon war bei den Bucks wegen Oberschenkelproblemen zuletzt fraglich, der Guard ist laut Coach Mike Budenholzer einsatzbereit.

17.15 Uhr: Besondere Jerseys gibt es diesem Jahr leider nicht, dafür haben sich einige Spieler bei den Schuhen etwas Besonderes ausgedacht, wie zum Beispiel der Kollege Thon Maker. Süüüüß.

17.00 Uhr: Willkommen zum Weihnachts-Ticker. Nichts los in der Sportwelt - außer natürlich in der NBA. Der Eierpunsch und die Plätzchen stehen bereit, es kann also los gehen. Auf uns warten mindestens 12 Stunden Basketball. Ab geht die wilde Fahrt. Übrigens: Die Bucks sind im MSG schon angekommen, um 18 Uhr kann es beginnen.

Der Tag wird traditionell um 18 Uhr mit einem Heimspiel der New York Knicks eröffnet, die die Milwaukee Bucks um MVP-Kandidat Giannis Antetokounmpo empfangen. Es folgt das Highlight aus deutscher Sicht mit dem Auftritt von Dennis Schröder, der mit den Oklahoma City Thunder bei den Houston Rockets zu Gast ist.

Der Kracher des Tages steigt aber in Oakland, wenn der amtierende Meister, die Golden State Warriors, auf die Los Angeles Lakers mit LeBron James trifft. Es ist nun bereits das fünfte Mal in Serie, dass die NBA das erste Duell der Saison zwischen den Warriors und James auf den ersten Weihnachtsfeiertag legt.

NBA Christmas Games: Die Begegnungen im Überblick

NBA Christmas Games 2018: Übertragung im TV und Livestream

Keines der fünf Spiele wird im Fernsehen zu sehen sein. Dafür überträgt das Streaming-Portal DAZN die ersten vier Spiele des Christmas Days.



Die Partie zwischen den Rockets und den Thunder wird obendrein ab 21 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM auf SPOX übertragen. Hier ist keinerlei Anmeldung von Nöten.

Eine weitere Möglichkeit die Spiele zu sehen, bietet der NBA League Pass, der alle Spiele der NBA in der kompletten Saison streamt.