NBA Africa Game 2018: Stars, Spieler, Livestream, Datum, Ort, Spielmodus

Auch 2018 wird die NBA das Africa Game veranstalten. Mit DeMar DeRozan und Joel Embiid sind zwei All-Stars mit dabei. Hier erfahrt ihr alles Wichtige zum Event.

Bereits zum dritten Mal wird die NBA ein Freundschaftsspiel in Afrika veranstalten. Das Africa Game ist Teil von "Basketball Without Borders". Zu Ehren von Nelson Mandela, der 2018 seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, werden die Erlöse in diesem Jahr an die Nelson Mandela Foundation gespendet.

Wo und wann findet das Africa Game 2018 statt?

Wie schon in den Jahren zuvor steigt das Africa Game in Johannesburg/Südafrika. Es wird am 4. August um 17 Uhr südafrikanischer Zeit stattfinden, welche der mitteleuropäischen Zeitzone entspricht.

Partie Africa Game 2018: Team Africa vs. Team World Datum Sa., 4. August Uhrzeit 17 Uhr Ort Johannesburg/Südafrika

Africa Game 2018: Wie ist der Modus?

Es wird das "Team Africa" gegen das "Team World" antreten. Die afrikanische Auswahl setzt sich dabei aus NBA-Spielern aus Afrika oder aus Spielern mit afrikanischen Wurzeln zusammen. 2017 war beispielsweise Dennis Schröder im Team, der familiäre Wurzeln in Gambia hat. Das "Team World" besteht aus NBA-Spielern aus der ganzen Welt - 2017 war zum Beispiel Dirk Nowitzki dabei.

Wo kann ich das Africa Game 2018 live sehen?

Der Streaming-Dienst DAZN wird das Spiel live übertragen. NBA-Fans sind dort ohnehin gut aufgehoben: In der Regular Season sowie den Playoffs wird jeden Tag ein Spiel übertragen, ab den Conference Finals sogar jedes Spiel. Eine Alternative bietet der NBA League Pass, wo man ausnahmslos alle Spiele live und on-demand schauen kann.

Wer ist beim Africa Game 2018 im Kader?

Das "Team Africa" wird vom Kameruner Joel Embiid angeführt, dem All-Star der Philadelphia 76ers. Star des "Team World" wird DeMar DeRozan sein, der kürzlich zu den San Antonio Spurs getradet wurde.

Team Africa*

Point Guards Shooting Guards Small Forwards Power Forwards Center Evan Fournier Pascal Siakam Serge Ibaka Joel Embiid Timothe Luwawu-Cabarrot Cheick Diallo Al-Farouq Aminu Bismack Biyombo

Team World*

Point Guards Shooting Guards Small Forwards Power Forwards Center DeMar DeRozan Harrison Barnes Danilo Gallinari Hassan Whiteside Khris Middleton Rudy Gay

*Die Kader sind nicht vollständig. Weitere Spieler werden noch bekannt gegeben.

Wer sind die Coaches beim Africa Game 2018?

Das steht noch nicht fest. Genau wie der restliche Kader werden die Coaches zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.