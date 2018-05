Medien: Jamal Crawford zieht Option nicht und wird Free Agent

NBA Cavaliers @ Raptors (Spiel 2) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 3) NBA Celtics @ 76ers (Spiel 3) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4)

Jamal Crawford wird nach Medienberichten im Sommer Free Agent. Demnach habe sich der Veteran von den Minnesota Timberwolves dagegen entschieden, seine Spieleroption für das kommende Jahr zu ziehen.

Das berichtet Chris Haynes von ESPN. Demnach wird er Shooting Guard seine Option in Höhe von 4,5 Millionen Dollar nicht ziehen. Noch letzten Sommer hatte Crawford einen Zweijahresvertrag über insgesamt 9 Millionen Dollar in Minnesota unterschrieben, nachdem er sich mit den Atlanta Hawks auf einen Buyout geeinigt hatte.

Der 38-Jährige wird damit im Sommer Free Agent und kann sich jedem Team anschließen. In seinen 18 Jahren in der NBA spielte Crawford für insgesamt sieben verschiedene Franchises (Chicago, New York, Golden State, Atlanta, Portland, L.A. Clippers, Minnesota) und als einziger Spieler der Geschichte dreimal den Award des Sixth Man of the Year.

In der Saison 2017/18 legte die Mikrowelle von der Bank kommend 10,3 Punkte pro Spiel auf und traf dabei 47 Prozent seiner Würfe.