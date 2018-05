NBA: Sämtliche Hawks-Posts gelöscht: Dennis Schröder befeuert Wechselgerüchte

NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 2) NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4)

Dennis Schröder hat die Gerüchte um einen Wechsel zu einem anderen NBA-Team weiter befeuert. Auf Instagram löschte der Guard jegliche Posts über sein derzeitiges Team Atlanta Hawks.

Der Instagram-Account des deutschen NBA-Profis und Nationalspielers Dennis Schröders ist wie leer gefegt. Sämtliche Posts, die ihn bis zuletzt noch im Trikot seines Teams Atlanta Hawks zeigten, sind gelöscht. Einzig er und sein schwarz-weißer Lamborghini Aventador sind noch zu sehen. Damit befeuerte der 24-Jährige die zu Wochenbeginn aufgekommenen Wechselgerüchte um einen Trade zu einem anderen NBA-Team.

"Atlanta ist meine Stadt, hier bin ich gedraftet worden. Ich verbinde sehr viele Erinnerungen mit ihr. Aber im Endeffekt muss ich auch individuell schauen, was für mich am besten ist", sagte Schröder bei einer Pressekonferenz des DBB am Montag in Braunschweig.

Pacers oder Bucks

Schröder gab auch schon eine grobe Richtung vor: "Indiana und Milwaukee sind die beiden Teams, bei denen ich sagen würde, dass die Organisation in die richtige Richtung geht."

Das Team hat sich anscheinend auch schon damit abgefunden, dass Schröder in der neuen Saison für eine andere Franchise aufläuft. Das Titelbild auf Twitter zeigt die Köpfe von Kent Bazemore, John Collins, DeAndre' Bembry und Taurean Prince.

Schröder, der bisherige Teamleader, fehlt.

