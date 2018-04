Medien: Talent Isaac Bonga von den Fraport Skyliners meldet sich zum NBA Draft an

NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4)

Isaac Bonga von den Fraport Skyliners hat sich Medienberichten zufolge zum NBA Draft 2018 angemeldet. Der 18-Jährige deutsche Nationalspieler gilt als eines der besten Talente Europas.

Wie ESPN berichtet, hat Bonga alle nötigen Unterlagen für den Draft eingereicht. Der 2,03 Meter große Flügelspieler stand zuletzt immer wieder unter Beobachtung zahlreicher NBA-Scouts.

Schon mit 14 Jahren machte Bonga bei der U16-EM 2014 erstmals auf sich aufmerksam und überzeugte auch in seinen weiteren Einsätzen in den Junioren. Im Februar wurde der in Neuwied geborene Bonga im Rahmen der WM-Qualifikation erstmals in den A-Kader berufen und feierte gegen Serbien (79:74) ein erfolgreiches Debüt.

Bonga hat mit seiner Körpergröße, gepaart mit seinem Speed und der Athletik, gute Voraussetzungen für einen NBA-Spieler. Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass er schon zur nächsten Saison in die Association wechselt, sofern er gedraftet wird.

Bonga spielt 2017/18 bei den Fraport Skyliners sowohl in der Profi-Mannschaft als auch in der Jugendauswahl. In der easyCredit BBL legte er im Schnitt 5,7 Punkte, 3,2 Rebounds und 2,5 Assists auf.

Nach Karim Jallow von Bayern München und Moritz Wagner von den Michigan Wolverines ist Bonga der dritte deutsche Spieler, der sich zur Talentziehung anmeldet.