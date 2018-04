Medien: New York Knicks feuern Head Coach Jeff Hornacek

NBA NBA Playoffs

Die New York Knicks haben sich offenbar von Head Coach Jeff Hornacek getrennt. Informationen von ESPN zufolge hat das Management ihm die Entscheidung nach dem letzten Saisonspiel mitgeteilt.

Insider Adrian Wojnarowski ist der Urheber der News und berichtet, dass die Knicks dem Coach die Entscheidung auf dem Rückflug nach New York mitgeteilt haben. New York hatte das letzte Saisonspiel bei den Cleveland Cavaliers bestritten und mit 110:98 gewonnen.

Hornacek steht seit 2016 an der Seitenlinie der Knicks. Unter ihm verpassten die Knicks jeweils klar die Playoffs und verbuchten eine Bilanz von 59-104.

Noch am Vortag hatte Hornacek geäußert, gerne weitermachen zu wollen: "Ich würde gerne bleiben. Darum unterschreibt man Verträge und meiner läuft noch ein Jahr", sagte er der New York Daily News auf die Frage, wie es um seine Zukunft im Big Apple bestellt ist. "Wir würden gerne mit diesen Jungs weitermachen, vor allem wenn alle wieder gesund sind. Uns war klar, dass wir das Ruder nicht in einem Jahr herumreißen können."

Als mögliche Nachfolger bringt Wojnarowski vier Kandidaten ins Spiel: David Fizdale, David Blatt, Mark Jackson und Jerry Stackhouse.