NBA News: Kendrick Perkins kehrt zu den Cleveland Cavaliers zurück

Die Cleveland Cavaliers werden Medienberichten zufolge Center Kendrick Perkins am Mittwoch unter Vertrag nehmen. Der Veteran soll den letzten Kaderplatz im Team um LeBron James ausfüllen und mit seiner Erfahrung helfen.

Der 33-jährige Center stand bereits 2015 bei den Cavaliers unter Vertrag und erreichte mit dem Team die Finals. Vor der aktuellen Spielzeit gehörte Perkins zudem im Training Camp dem Cavs-Kader an, bevor er während der Preseason entlassen wurde.

Anschließend hielt er sich zeitweise bei den Canton Charge, dem G-League-Team von Cleveland, fit, nun nehmen die Cavaliers Perkins laut Adrian Wojnarowski und Dave McMenamin erneut unter Vertrag.

Den Informationen der beiden ESPN-Männer zufolge wird der Veteran mit 13 Jahren NBA auf dem Buckel allerdings nicht aus sportlichen Gründen mit ins Boot geholt. Vielmehr soll er mit dem Team seiner Erfahrung helfen.

Perkins gewann 2008 mit den Boston Celtics eine Meisterschaft, zudem stand er auch mit Cleveland und Oklahoma City in den Finals. Sein letztes Spiel auf dem NBA-Parkett liegt allerdings schon ein Weilchen zurück.

Der Center schnupperte zuletzt NBA-Luft in der Spielzeit 2015/16, als er im Trikot der New Orleans Pelicans in 37 Spielen 2,8 Punkte und 3,5 Rebounds auflegte.