NBA News: Bis zu zwei Wochen Pause? Ricky Rubio fehlt den Utah Jazz in den Playoffs

NBA Pacers @ Cavaliers (Spiel 7) NBA Jazz @ Rockets (Spiel 1)

Nachdem sich Ricky Rubio im entscheidenden Spiel 6 gegen die Oklahoma City Thunder am Oberschenkel verletzte, werden die Utah Jazz nun wohl einige Zeit auf ihren Point Guard verzichten müssen.

Wie Adrian Wojnarowski von ESPN mit Hinweis auf anonyme Quellen berichtet, gehen die Jazz davon aus, etwa zehn Tage auf Rubio verzichten zu müssen. Laut Tony Jones vom Salt Lake Tribune könnte der Spanier sogar mehrere Wochen ausfallen.

Rubio musste Spiel 6 gegen die Thunder bereits im ersten Viertel nach Beschwerden am linken Oberschenkel verlassen. Dennoch besiegte Utah OKC, in der zweiten Runde der Playoffs treffen die Jazz nun auf die Houston Rockets (So., 21.30 Uhr im LIVESTREAM FOR FREE auf SPOX).

Gegen das Spitzenteam der Western Conference müssen die Jazz nun erst einmal ohne ihren Point Guard auskommen. Rubio plagte sich im April dieses Jahres schon einmal mit Problemen am linken Oberschenkel herum, wodurch er einige Partien aussetzen musste. Nun hofft man bei den Jazz laut Woj jedoch, dass Rubio je nach Heilungsverlauf sogar schon früher als die veranschlagten zehn Tage aufs Parkett zurückkehren könnte.

In fünf Partien in der ersten Playoff-Runde gegen die Thunder legte Rubio durchschnittlich 14 Punkte, 7,3 Rebounds, 7 Assists sowie 1,3 Steals auf.