Kristaps Porzingis über seinen Kreuzbandriss: "Werde stärker und besser sein als zuvor“

Kristaps Porzingis von den New York Knicks befindet sich nach einem Kreuzbandriss in der Reha. Er gehe davon aus, dass er stärker als zuvor zurückkommen und schnell wieder in All-Star-Form sein werde.

"Ich glaube daran, dass ich stärker und besser sein werde als zuvor", sagte Porzingis gegenüber ESPN. "Ich habe die ganze Zeit über eine positive Einstellung und mache Tag für Tag alles, was nötig ist, um konstant Fortschritte zu machen." Dann, so Porzingis, könne er schnell wieder seine All-Star-Form erreichen, sobald er wieder spielen kann.

Zudem wolle Porzingis die Zeit nutzen, um an seinem Körper zu arbeiten. Er wolle schwerer werden und sich mehr Muskelmasse zulegen. "Das wird aufgrund meiner Körpergröße sehr wichtig für mich sein."

Der Lette hatte sich am 7. Februar im Spiel gegen die Bucks die Verletzung zugezogen. Man geht noch mindestens von einer Pause von neun Monaten aus. Zum Tag der Verletzung sagte er: "Erst konnte ich nicht glauben, dass es mich erwischt hat. Aber schon 30 Sekunden später dachte ich nur: ‚Okay, was soll ich nun machen, um so schnell wie möglich mein Comeback zu geben?'"