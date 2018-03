Golden State Warriors: Quinn Cook: Mehr als nur die Stephen-Curry-Vertretung?

NCAA Division I Syracuse -

Mit 25 Punkten im Spiel gegen die Sacramento Kings und 28 Punkten gegen Phoenix Suns hat Stephen-Curry-Vertretung Quinn Cook auf sich aufmerksam gemacht. Ist der 24-jährige Guard der Golden State Warriors mehr als nur ein würdiger Vertreter des Superstars?

Cooks Einsatzzeiten sind seit der Knöchelverletzung von Curry stetig gestiegen. Der Point Guard, der zu Saisonbeginn noch bei den Atlanta Hawks unter Vertrag stand, spielte nun in den Partien gegen die Kings und die Suns je 40 Minuten auf der Eins.

Ein derartiger Karrieresprung zeichnete sich für den Guard keineswegs ab. Cook kam 2015 als ungedrafteter Rookie in die Liga und musste sich seine Chance über den steinigen Weg der D-League bei den Maine Red Claws erarbeiten.

2017 gaben die Dallas Mavericks Cook erstmals die Chance auf Einsatzzeit in einem Regular-Season-Spiel der NBA. Die Saison beendete er bei den New Orleans Pelicans. Nachdem er in Training Camp der laufenden Saison von den Hawks entlassen wurde, ergriffen die Warriors die Chance.

Warriors: Quinn Cook: "Komme wegen Coach K"

Cooks vierjährige College-Karriere bei der renommierten Duke Universtiy begann mit einer Ankündigung im TV. Vor laufenden Kameras entschloss sich der Guard aus Washington gegen die Angebote von Villanova, UCLA und North Carolina und begründete seine Entscheidung: "Der Grund warum ich mich für Duke entschieden habe ist Coach K".

Neben Cook wurden in Dukes Recruitement-Klasse von 2011 auch Austin Rivers, Alex Murphy, Marshall Plumlee und Michael Gbinije für sich gewonnen. Bei den Blue Devils kam Cook in vier Jahren auf durchschnittlich knapp 11 Punkte und 3,6 Assists.

Quinn Cooks College-Statistiken:

Jahr Team Spiele Starts Minuten FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG 2011-12 Duke 33 4 11,7 .405 .250 .776 1.0 1.9 .4 .1 4.4 2012-13 Duke 36 34 33,6 .416 .393 .877 3.8 5.3 1.4 .1 11.7 2013-14 Duke 35 22 29,8 .432 .371 .827 2.2 4.4 1.3 .0 11.6 2014-15 Duke 39 39 35,9 .458 .404 .885 3.3 2.8 1.0 .0 16.0 Gesamt 143 112 27,8 .433 .377 .848 2.6 3.7 1.1 .1 10.9

Quinn Cook? Draymond Green voller Lob

Für Cook stellte die Knöchelverletzung von Curry die große Chance auf Spielzeit dar. Und er wusste sie zu nutzen: Beim 124:109-Erfolg über die Phoenix Suns traf er elf seiner 17 Versuche aus dem Feld und versenkte fünf der sieben Versuche von Downtown. Cooks Karrierehöchstwert von 28 Punkten stellt die höchste Punktausbeute dar, die ein Spieler, der unter einem Two-Way-Contract spielt, in dieser Saison erzielt hat.

"Quinn zeigt der Welt, dass er ein NBA-Spieler ist", resümierte Draymond Green nach dem Spiel. "Ich sitze da und frage mich, warum der Typ ein Two-Way-Player sein soll. Dann gibt es in dieser Liga Spieler, die noch nicht einmal mit ihrer schwachen Hand dribbeln können. Ich freue mich für Cook. Er freue mich, weil er diese Belohnung verdient."

Streicht Steve Kerr einen Spieler für Cook?

Für die Warriors ist der Umgang mit der Situation um Cook nicht gerade einfach. Würde man den Guard über die 45 Tage hinaus behalten wollen, welche das Limit eines Two-Way-Contracts darstellen, müssten sie einen Spieler aus dem 15-Mann-Kader streichen. Unter einem Two-Way-Contract dürfen Spieler außerdem nicht in den Playoffs spielen.

Hat sich Cook doch ausreichend für eine weitere Beschäftigung empfohlen, so wäre der erste Streickandidat für Golden State wohl Omri Casspi. Der Israeli spielt eine Saison ohne Konstanz und mit wiederkehrenden kleineren Verletzungen. Aktuell wird er vom Team als Day-to-Day gelistet.

Die Warriors haben nun bis zum 11. April Zeit um eine Entscheidung zu treffen. Bis dahin sind es noch zwölf Regular-Season-Spiele, in denen sich der 24-Jährige weiter empfehlen kann. Bislang allerdings gab es noch keine Anzeichen des Teams für eine Weiterverpflichtung.

"Um ehrlich zu sein versuche ich nur Spiele zu gewinnen", sagt ein fokussierter Cook. "Über alles andere denke ich nicht nach. "Ich versuche einfach soweit es geht zu helfen, meinen Mitspielern freie Würfe zu ermöglichen, Defense zu spielen und den Ball selbst zu werfen."

Quinn Cook: Seine besten zwei Spiele für die Warriors

Bisher stand Cook insgesamt 21 Mal auf dem Parkett. Er legt durchschnittlich 6 Punkte, 1,5 Rebounds und 1,3 Assists auf. In den vergangenen zwei Spielen war er allerdings besonder stark.

Gegner Punkte FG 3P Assists Rebounds Turnover Phoenix Suns 28 11/17 5/7 4 4 2 Sacramento Kings 25 10/13 5/7 3 4 1

