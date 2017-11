Stressreaktion! Dedmon fehlt den Hawks lange

NBA 76ers @ Celtics NBA Timberwolves @ Thunder NBA Clippers @ Mavericks NBA Magic @ Knicks NBA Warriors @ Pelicans NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NBA Celtics @ Pistons NBA Celtics @ Bulls NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers

Die Atlanta Hawks mussten am Mittwoch einen weiteren Verlust in einer ohnehin schwierigen Saison hinnehmen. Center Dewayne Dedmon hat sich eine Stressreaktion am linken Schienbein zugezogen und wird lange fehlen.

Laut der Pressemitteilung der Hawks wird Dedmon damit drei bis sechs Wochen ausfallen. Eine MRT-Untersuchung hatte die Verletzung festgestellt - positiv gesehen immerhin rechtzeitig, bevor Dedmon sich eine Fraktur hätte zuziehen können.

Der Center, der im Sommer als Free Agent aus San Antonio kam, gehörte bisher zu den produktivsten Spielern der Hawks. In 20 Spielen legte er 11,1 Punkte und 7,8 Rebounds bei einer Wurfquote von 60,1 Prozent auf.

Bei den Hawks ist im Frontcourt auch schon Mike Muscala verletzt, weshalb wohl noch mehr Spielzeit auf Rookie John Collins wartet. Zudem ist Miles Plumlee am Samstag von einer Quadrizeps-Verletzung zurückgekehrt.