Lue über LeBron: “Nenne ihn Benjamin Button”

MLB Rays @ Yankees MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins NFL Bears @ Packers MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS USC @ Washington State NCAA Division I FBS Northwestern @ Wisconsin MLB Blue Jays @ Yankees NCAA Division I FBS Baylor @ Kansas St MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS Clemson @ Virginia Tech NFL Saints -

Dolphins NFL RedZone -

Week 4 MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins NFL Colts @ Seahawks NFL Redskins @ Chiefs NBA Timberwolves -

Warriors NFL Patriots @ Buccaneers NBA Warriors -

Timberwolves NFL RedZone -

Week 5 NFL Chiefs @ Texans NFL Vikings @ Bears

Cavaliers-Coach Tyronn Lue hat nach dem ersten Training über den Zustand von LeBron James gesprochen und diesem einen hervorragenden Zustand bescheinigt.

"Er wirkt tatsächlich jünger", sagte Lue gegenüber ESPN nach der ersten Trainingseinheit seines Teams. "Ich nenne ihn Benjamin Button. Er wirkt frisch und sehr glücklich und genießt das Spielen. Hoffentlich trägt uns das durch die ganze Saison."

LeBron James wird noch in diesem Jahr 33 Jahre alt und ist nach wie vor der unangefochtene Anführer seines Teams. In der vergangenen Saison spielte LBJ die meisten Minuten der ganzen Liga (37,8 pro Spiel). Dies sorgte für vereinzelte Kritik an Lue.

Als dies nun wieder zum Thema wurde, reagierte Lue mit Ironie: "Vielleicht setze ich dieses Jahr noch einen drauf und gebe ihm 38,5 Minuten pro Abend. Wir werden sehen."