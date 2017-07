Saisonaus? Knight reißt sich Achillessehne

MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:05 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians MLB Mi 01:05 Tigers @ Yankees MLB Mi 01:10 Marlins @ Nationals MLB Mi 01:35 Dodgers at Braves MLB Mi 02:05 Cubs -

Diamondbacks MLB Mi 19:05 Yankees -

Tigers MLB Do 01:10 Marlins -

Nationals MLB Do 20:20 Diamondbacks at Cubs MLB Fr 01:10 Yankees at Indians MLB Fr 01:35 Dodgers at Braves NFL Fr 02:00 Cowboys at Cardinals MLB Fr 02:15 Mariners at Royals MLB Fr 20:20 Nationals @ Cubs MLB Sa 01:10 Yankees @ Indians MLB Sa 01:10 Dodgers @ Mets MLB Sa 02:10 Rangers at Twins MLB Sa 20:20 Nationals at Cubs MLB Sa 22:05 Dodgers at Mets MLB So 01:10 Marlins at Braves MLB So 01:10 Rangers at Twins MLB So 19:10 Yankees at Indians MLB So 20:10 Rangers at Twins MLB Mo 02:00 Dodgers at Mets MLB Di 01:05 Tigers at Pirates MLB Di 02:10 Brewers at Twins MLB Di 02:15 Cardinals at Royals MLB Di 04:07 Angels at Orioles MLB Mi 01:05 Marlins at Nationals MLB Mi 01:07 Yankees at Blue Jays

Bitter für Brandon Knight! Noch vor dem Start der Saison hat sich der Guard der Phoenix Suns die Achillessehne gerissen. Es droht der Ausfall für die gesamte Saison.

Die Verletzung zog sich Knight bei einem ProAm-Spiel am Mittwoch in Miami zu. Am Freitag soll der Aufbauspieler operiert werden.

Phoenix hatte Knight 20105 in einem Drei-Team-Trade mit den Milwaukee Bucks und Philadelphia 76ers in die Wüste geholt.

Er steht noch für drei Jahre bei den Suns unter Vertrag, in denen er 44 Millionen Dollar verdienen wird. In der vergangenen Saison kam er auf 11 Punkte und 2,4 Assists in rund 21 Spielminuten.