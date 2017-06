Zweite Draft-Runde: Hartenstein nach Houston

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa 01:10 Indians -

Twins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Rockies MLB Sa 04:15 Giants -

Mets MLB Sa 19:05 Yankees -

Rangers MLB Sa 22:10 Marlins -

Cubs MLB Sa 22:10 Indians -

Twins MLB So 04:10 Dodgers -

Rockies MLB So 19:10 Indians -

Twins MLB So 22:05 Giants -

Mets MLB So 22:10 Dodgers -

Rockies MLB So 22:10 Mariners -

Astros MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros

Das deutsche Talent Isaiah Hartenstein wurde beim NBA Draft 2017 an 43. Stelle von den Houston Rockets ausgewählt. Doch er wird wohl auch im nächsten Jahr noch in Europa spielen.

Der 19-jährige Forward musste beim Draft in Brooklyn lange warten, ehe sein Name aufgerufen wurde - doch Mitte der zweiten Runde war es dann soweit. Die Houston Rockets sicherten sich an 43. Stelle die Rechte an Hartenstein, der zuletzt bei Zalgiris Kaunas in Litauen gespielt hatte.

"Ich freue mich, in ein Team zu kommen, das bereits erfolgreich ist", sagte Hartenstein nach dem Draft. Auf seine Stärken und Vorbilder angesprochen, erklärte er zudem, dass Anthony Davis ein Spieler sei, zu dem er aufschaue, da dieser "sehr vielseitig ist." Auch Draymond Green aufgrund der Passfähigkeiten nannte er als potentiellen Vergleich.

Zunächst war Hartenstein in diversen Mock Drafts höher eingestuft worden. Doch Medienberichten zufolge stellten NBA-Ärzte bei einem der Workouts Rückenprobleme fest, was ihn einige Positionen gekostet haben könnte. Hartenstein betonte jedoch nach dem Draft, dass sein Rücken zu 100 Prozent in Ordnung sei und dass er in der kompletten Saison kein Spiel oder Training verpasst hatte.

In der kommenden Saison wird Hartenstein wohl noch in Europa spielen. Zwar betonte er selber, dass er gerne direkt in Texas bleiben würde, doch GM Daryl Morey ließ bereits verlauten, dass Hartenstein zwar in der Summer League auflaufen werde, anschließend jedoch wieder in Übersee spielen solle.