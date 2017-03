Knight von Suns aus dem Spielbetrieb genommen

Samstag, 18.03.2017

Das bestätigte nun Suns-Coach Earl Watson gegenüber AZ Central Sports. Knight wird damit in den letzten 13 Saisonspielen nicht mehr zum Einsatz kommen. Zuletzt spielte Knight für Phoenix am 14. Februar. Wie Kevin Zimmerman von Arizona Sports berichtete, sollte Knight am Mittwoch gegen die Sacramento Kings spielen, doch der ehemalige Kentucky-Spieler lehnte dies wegen zu großen Schmerzen ab.

Knight musste sich bereits im vergangenen April einer Operation unterziehen, nachdem er ständig Leistenbeschwerden hatte. Auch in dieser Saison beeinträchtigte den Combo Guard dies, weswegen er nur in 54 Spielen zum Einsatz kam. Dabei legte er, zumeist von der Bank kommend, 11,0 Punkte und 2,4 Assists in durchschnittlich 21 Minuten auf.

Brandon Knight im Steckbrief