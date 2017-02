McCollum! Herzzerreißendes Ende für Nowitzki

Damian Lillard hatte eine Rechnung mit den Mavs und vor allem Yogi Ferrell offen. In der letzten Begegnung wurde er von Ferrell noch an die Wand gespielt - das nahm er scheinbar persönlich. Nicht nur zündete Dame ein absolutes Offensivfeuerwerk, er achtete vor allem darauf, dass Ferrell nicht einen Zentimeter Freiraum in der Offensive hatte. Während Lillard ihn im ersten Viertel verteidigte, nahm Yogi nicht einen Wurf. Später kam Ferrell besser ins Spiel, doch die Blöße aus der ersten Begegnung glich Lillard hiermit wieder aus.

Das Spiel ging heute in der Defensive verloren. Aus dem Gameplan der Blazers, Nowitzki so oft wie möglich in das Pick&Roll zu involvieren, resultieren gleich mehrere Probleme. Fast jedes Mal hatte diese Situation einen Kollaps der Defensive zur Folge und falls die Blazers mal nicht trafen, befanden sich die Mavs in schlechter Rebounding-Position. Barnes musste für die Help-Defense rotieren und dann versuchten sich die Flügelspieler vergeblich am Brett. Das Rebounding-Duell ging damit unglaublich deutlich an Portland (55:30). Barnes stieß gegen einen wütenden Mason Plumlee (15 Rebounds) letztendlich an seine körperlichen Grenzen. Bezeichnend, dass am Ende Devin Harris mit 7 Rebounds sein Team anführte.