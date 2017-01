All-Star Game: Brown sagt Dunk-Contest ab

Mittwoch, 25.01.2017

"Ich fühle mich allein über die Anfrage sehr geehrt. Ich schaue das Event jedes Jahr. Trotzdem habe ich mich gegen den Contest entschieden, weil ich mir meine ganze Energie für die Boston Celtics aufsparen möchte. Ich hoffe, ich werde irgendwann wieder eingeladen. In der Zukunft würde ich gerne meine Fähigkeiten zeigen." Dies hatte Brown in einer an ESPN adressierten Mitteilung verlauten lassen.

Der Youngster konnte bei den Celtics bisher noch nicht überzeugen. Brown kommt in seiner ersten Saison in der NBA in durchschnittlich 14 Minuten auf 5 Punkte und 2 Rebounds.

